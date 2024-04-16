格魯吉亞再爆示威　要求撤回參照俄羅斯的反外國影響法案

跨越歐亞的高加索地區，其中一個國家格魯吉亞在周一（15日）爆發大規模示威，要求撤回仿傚俄羅斯而設立的「外國影響力」法案。數以千計的格魯吉亞人在首都第比利斯集會及抗議，而議會內更爆發衝突。 大批的示威者在第比利斯的國會門外，揮動格魯吉亞國旗以及歐盟的旗幟，高喊「不要俄羅斯法例」。去年格魯吉亞計劃引入「外國代理人法」，被大批示威者上街而撤回。不過當地政府在本月再度引入類似法例，並稱這是要讓外國的影響力變得透明。

反對派議員襲擊主要黨領袖 有關法案，要求非政府組織以及媒體，在他們的資金有超過20%來自外國，就需要註冊為「為外國勢力服務組織」。格魯吉亞總理科巴赫茲（Irakli Kobakhidze）就表示，法律是要讓受資助組織的財務透明。然而反對派及當地獨立傳媒人批評，法案是要打擊當地的批評聲音，以及阻礙加入歐盟。他們指這只是參考俄羅斯總統普京在自己國家的立法。 格魯吉亞的親西方總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）透過社交媒體表示：「格魯吉亞不會向蘇維埃化復辟投降。」該國國會主要政黨格魯吉亞夢想黨的領袖姆迪納拉澤（Mamuka Mdinaradze），周一在國會演就就表示：「我同意沒有俄羅斯的法律可以適合格魯吉亞。」不過他之後被反對派議員走上演講台揮拳襲擊。反對派批評格魯吉亞夢想黨是擔心失去權力。