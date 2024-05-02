格魯吉亞反外國代理人法例示威爆衝突　歐盟警告影響加入程序

格魯吉亞有關參考俄羅斯的「反外國代理人」法例，在周三（1日）於國會通過二讀，在當地爆發衝突。而歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）就警告，表達對事件有「重大憂慮」並警告將影響該國加入歐盟的計劃。

格魯吉亞被指參考俄羅斯，將俄羅斯的「外國代理人」法例引入該高加索國家，引起當地極大的反對。然而有關法案在極大的爭議下，在周三於國會以83票贊成及23票反對完成二讀，如果有關的法案成為法律，組織需要申報他們資金來源自外國，格魯吉亞的執政黨，希望可以在本月完成審議。馮德萊恩在社交媒體上表示對有關事件的關注：「格魯吉亞人希望國家未來成為歐洲一員。現在格魯吉亞處於十字路口，他們可以維持通往歐洲的道路。」