格魯吉亞國會通過「外國代理人法案」爆朝野混戰　執政黨被批勾結普京

格魯吉亞國會14日三讀通過爭議的「外國代理人法案」，引發執政黨與反對黨在國會殿堂火爆扭打，場外2,000名群眾也與防暴警察發生激烈衝突。

據《法新社》及《美聯社》等多家外媒綜合報道，喬治亞國會周二以84票對30票，三讀通過充滿爭議的「外國代理人法案」，審議過程中，執政及在野兩派人馬爆發混戰，甚至火爆激烈扭打。

2,000人聚集國會大樓外

而場外更是抗議聲不絕於耳，2,000人聚集在國會大樓外，與全副武裝的防暴警察發生推擠。據悉，抗議活動已持續數周，因為引發爭議的「外國代理人法案」，又被認為是俄羅斯的「普京式法案」。

當中要求格魯吉亞媒體與非商業組織，若20%以上預算由國外獲得，即須註冊為「外國代理人」，與俄羅斯鎮壓異議的立法類似，被反對者抨擊為「俄羅斯法律」。反對派稱法案是執政黨與「普京勾結」，意圖剝奪格魯吉亞的主權，且將損害格魯吉亞加入歐盟的努力。