桐島聰效應致通緝犯海報引起關注　「連累」黑幫男金成行被認出落網

逃亡近50年的日本通緝犯桐島聰，自首後癌病逝世的新聞引發全日本討論，沒想到也因此提高日本民眾對通緝犯的關注，幾天後貼在他通緝照隔壁的黑道份子，也因被通報落網。

因為犯下連環爆炸案的桐島聰，隱姓埋名逃亡近50年後，突然於1月25日投案，事隔五天後，70歲的他在醫院因胃癌病逝。

特種警察出動拘捕

日媒大篇幅報道桐島聰的相關新聞，警視廳的通緝犯海報也不斷在媒體上曝光，沒想到疑似因為這樣，有民眾注意到桐島聰通緝照旁邊的另一名通緝犯好眼熟，匿名通報將他一舉逮捕。

據《NNN》報道，2月1日凌晨四點半，大批全副武裝的特種警察，包圍宮城縣仙台市一棟公寓二樓，接着朝房間內丟持閃光彈後進行攻堅，重大通緝犯金成行當場遭逮捕，他毫無抵抗，乖乖就範。