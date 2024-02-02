桐島聰效應致通緝犯海報引起關注　「連累」黑幫男金成行被認出落網

逃亡近50年的日本通緝犯桐島聰，自首後癌病逝世的新聞引發全日本討論，沒想到也因此提高日本民眾對通緝犯的關注，幾天後貼在他通緝照隔壁的黑道份子，也因被通報落網。
因為犯下連環爆炸案的桐島聰，隱姓埋名逃亡近50年後，突然於1月25日投案，事隔五天後，70歲的他在醫院因胃癌病逝。
特種警察出動拘捕
日媒大篇幅報道桐島聰的相關新聞，警視廳的通緝犯海報也不斷在媒體上曝光，沒想到疑似因為這樣，有民眾注意到桐島聰通緝照旁邊的另一名通緝犯好眼熟，匿名通報將他一舉逮捕。
據《NNN》報道，2月1日凌晨四點半，大批全副武裝的特種警察，包圍宮城縣仙台市一棟公寓二樓，接着朝房間內丟持閃光彈後進行攻堅，重大通緝犯金成行當場遭逮捕，他毫無抵抗，乖乖就範。
據悉，現年55歲的金成行（金澤成樹）涉嫌在2020年9月於長野縣一處停車場，對另一名黑幫份子腹部開槍行兇。逃亡三年多，如今被以殺人未遂罪逮捕。在全國通緝的海報上，清楚寫著金成行各項資料，例如身高約170厘米、身體特徵為有刺青、左手小指有斷指。
簽約時用另一個名字
警方透露，就在桐島聰投案後沒多久，就接獲民眾通報，在仙台市看到疑似金成行的男子。公寓管理處透露，他約2年前入住，但簽約時用的卻是另一個名字，因此未察覺該男子就是通緝犯。
位於嫌犯居住的公寓一樓的商店店員表示：「樓上都沒有聲音，所以我一直以為是空房沒人住，直到昨天大批警察包圍這裏，我才知道原來有人住啊。」
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