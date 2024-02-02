熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 朗然 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-02-02 12:45:25

桐島聰效應致通緝犯海報引起關注　「連累」黑幫男金成行被認出落網

分享：

桐島聰效應致通緝犯海報引起關注　「連累」黑幫男金成行被認出落網

逃亡近50年的日本通緝犯桐島聰，自首後癌病逝世的新聞引發全日本討論，沒想到也因此提高日本民眾對通緝犯的關注，幾天後貼在他通緝照隔壁的黑道份子，也因被通報落網。

因為犯下連環爆炸案的桐島聰，隱姓埋名逃亡近50年後，突然於1月25日投案，事隔五天後，70歲的他在醫院因胃癌病逝。

特種警察出動拘捕

日媒大篇幅報道桐島聰的相關新聞，警視廳的通緝犯海報也不斷在媒體上曝光，沒想到疑似因為這樣，有民眾注意到桐島聰通緝照旁邊的另一名通緝犯好眼熟，匿名通報將他一舉逮捕。

據《NNN》報道，2月1日凌晨四點半，大批全副武裝的特種警察，包圍宮城縣仙台市一棟公寓二樓，接着朝房間內丟持閃光彈後進行攻堅，重大通緝犯金成行當場遭逮捕，他毫無抵抗，乖乖就範。

被通緝近50年的桐島聰。(網上圖片) 日本逃亡近50年通緝犯桐島聰醫院病逝，據報曾稱「想用真名死去」。(網上圖片) 據報是桐島在58歲時的相片。(新聞截圖)

據悉，現年55歲的金成行（金澤成樹）涉嫌在2020年9月於長野縣一處停車場，對另一名黑幫份子腹部開槍行兇。逃亡三年多，如今被以殺人未遂罪逮捕。在全國通緝的海報上，清楚寫著金成行各項資料，例如身高約170厘米、身體特徵為有刺青、左手小指有斷指。

簽約時用另一個名字

警方透露，就在桐島聰投案後沒多久，就接獲民眾通報，在仙台市看到疑似金成行的男子。公寓管理處透露，他約2年前入住，但簽約時用的卻是另一個名字，因此未察覺該男子就是通緝犯。

位於嫌犯居住的公寓一樓的商店店員表示：「樓上都沒有聲音，所以我一直以為是空房沒人住，直到昨天大批警察包圍這裏，我才知道原來有人住啊。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受