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國際
2025-01-31 11:45:33

梅拉妮婭第一夫人官方照曝光　專家：準備好行使更多權力

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第一夫人帳號公布了梅拉妮婭首張形象照。（圖／翻攝自X＠@FLOTUS）

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美國第一夫人梅拉妮婭的官方帳號公布了她第一張官方形象照，照片以黑白色調呈現，她穿着深色西裝和白襯衫，雙手放在辧公桌上，背景中還可以看到華盛頓紀念碑。

由御用攝影師操刀

這張不同於傳統的第一夫人形象照也引發許多討論。BBC報道指，梅拉妮婭曾是模特兒，她很熟悉自己適合的穿搭，也很會擺姿勢。

據悉這張照片是由來自比利時的攝影師瑪霍克斯（Régine Mahaux）操刀，他為特朗普家族拍照已長達20多年，可說是御用攝影師。她表示：「作為一名藝術家，能與這樣一位鼓舞人心的女性合作是一種莫大的榮幸。她是一位完美主義者，並且真正參與了創作過程。」

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和大眾之間保留界線

賓州大學藝術史系主任蕭恩（Gwendolyn DuBois Shaw）評論這張照片說：「這張照片傳達的訊息是，第一夫人已經從家庭搬到了橢圓形辦公室正上方的房間。她似乎已經準備好行使更多權力，她在第一次入主白宮時似乎不太願意接受這項權力。然而，現在她堅定地站在那張超級閃亮的桌子後面，在自己和大眾之間保留了一點界線。」

時尚作家布拉姆利 (Ellie Violet Bramley) 則認為，從服裝到姿勢，這幅新肖像給人一種精心設計的感覺，散發出一種與傳統第一夫人相矛盾的力量。這一次，華盛頓紀念碑矗立在背景中，將她牢牢定位在華盛頓特區，而不是紐約或海湖莊園。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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