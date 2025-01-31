梅拉妮婭第一夫人官方照曝光　專家：準備好行使更多權力

美國第一夫人梅拉妮婭的官方帳號公布了她第一張官方形象照，照片以黑白色調呈現，她穿着深色西裝和白襯衫，雙手放在辧公桌上，背景中還可以看到華盛頓紀念碑。

由御用攝影師操刀

這張不同於傳統的第一夫人形象照也引發許多討論。BBC報道指，梅拉妮婭曾是模特兒，她很熟悉自己適合的穿搭，也很會擺姿勢。