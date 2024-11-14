梅拉尼婭丟低特朗普 破天荒不住白宮 只做「兼職第一夫人」咁住邊？｜美國大選2024

特朗普明年1月回朝，再成白宮主人，但夫人梅拉尼婭(Melania Trump)竟決定「分道揚鑣」？美國有線新聞網絡(CNN)引述多個消息人士稱，梅拉尼婭將打破傳統，只做「兼職」的第一夫人，不會長居白宮做佈景板，而只會在有必要的場合跟特朗普合體現身。 報道指，現任總統拜登周三在白宮橢圓形辦公室接見候任總統特朗普，梅拉尼婭拒絕了拜登夫人吉爾的邀請，展示了她不依照傳統做法的決心。據報有多位特朗普陣營人員也要求梅拉尼婭出席，指其到場很重要，但她心意已決。

梅拉尼婭與特朗普︰

梅拉尼婭｜料在佛州生活 頻去紐約探兒子 梅拉尼婭在過去一年，缺席了特朗普大部分的拉票活動。消息人士指，梅拉尼婭已決定不做「全職第一夫人」，希望擁有自己的平台和更多自主權。目前的討論已集中於她會住在哪裡及如何分配時間。據報梅拉尼婭過去4年在佛羅里達州生活並交朋結友，已建立起自己的生活圈，相信她在特朗普第二個任期，會繼續住在佛州。 消息亦指她可能也會經常留在位於紐約的特朗普大樓，以探望18歲幼子巴倫(Barron Trump)。梅拉尼婭上月受訪時透露，「那是他(巴倫)的決定，他想去紐約、在紐約讀書、住在那裡，而我尊重他……他正享受大學生活。我希望他能有很棒的體驗，畢竟他的人生跟其他18、19歲孩子非常不同」。