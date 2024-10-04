梅拉尼婭與特朗普意見相左　發片撐墮胎權(有片)

英國媒體報道，前美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)在即將出版的回憶錄中據報表達強力支持墮胎權；她昨日更發影片說，她相信當事情涉及女性「個人自由」時，「沒有任何妥協的餘地」，與其丈夫、前總統及共和黨總統候選人特朗普明顯意見相左。

英國《衛報》(The Guardian）周三(2日)報道，梅拉尼婭在她即將出版的回憶錄中寫道：「必須保證女性能夠根據自己的信念，自主決定是否生育，不受政府的任何干預或施壓。」梅拉尼婭昨日於社交平台X上載影片，表示：「個人自由是我捍衛的基本原則。毫無疑問，當談到所有女性與生俱來的基本權利－個人自由時，沒有任何妥協的餘地。我的身體、我的選擇，這究竟意味著甚麼？」梅拉尼婭的新書將於下周二(8 日)發行。