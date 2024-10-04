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國際
2024-10-04 11:38:00

梅拉尼婭與特朗普意見相左　發片撐墮胎權(有片)

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梅拉尼婭與特朗普意見相左，發片撐墮胎權。(X)

梅拉尼婭與特朗普意見相左，發片撐墮胎權。(X)

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英國媒體報道，前美國第一夫人梅拉尼婭(Melania Trump)在即將出版的回憶錄中據報表達強力支持墮胎權；她昨日更發影片說，她相信當事情涉及女性「個人自由」時，「沒有任何妥協的餘地」，與其丈夫、前總統及共和黨總統候選人特朗普明顯意見相左。

英國《衛報》(The Guardian）周三(2)報道，梅拉尼婭在她即將出版的回憶錄中寫道：「必須保證女性能夠根據自己的信念，自主決定是否生育，不受政府的任何干預或施壓。」梅拉尼婭昨日於社交平台X上載影片，表示：「個人自由是我捍衛的基本原則。毫無疑問，當談到所有女性與生俱來的基本權利－個人自由時，沒有任何妥協的餘地。我的身體、我的選擇，這究竟意味著甚麼？」梅拉尼婭的新書將於下周二(8 )發行。

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據報，梅拉尼婭的新書《梅拉尼婭》將於下周二(8 日)發行。(X) 過去甚少表達政見的梅拉尼婭，今次表態捍衛墮胎權，明顯與丈夫的立場相左。(資料圖片)

距離美國大選僅餘大約1個月

特朗普過去對墮胎權取態一直模糊，他曾稱支持在婦女懷孕15周後實施全國範圍的墮胎禁令，直至早前與民主黨總統候選人賀錦麗辯論期間才表明，墮胎法應由各州決定，並支持在強姦、亂倫和保護母親生命的情況下允許墮胎。現在距離美國大選只剩大約1個月，過去甚少表達政見的梅拉尼婭，今次表態捍衛墮胎權，明顯與丈夫的立場相左。