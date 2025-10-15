梅根自比「奧巴馬夫婦」又稱離開王室需「療傷」網民狂轟 ｜英國王室(有片)

英國哈里王子老婆梅根，近日受訪談到跟Netflix的合約時，把自己及哈里跟美國前總統奧巴馬夫婦相提並論，惹外界側目；期間她又說離開王室去美國的這些年來，是在「築巢」和「療傷」，引起網民瘋狂嘲諷。
哈里及梅根脫離王室後，跟Netflix於2020年據報金額達1億美元的合約；今年8月二人稱已跟Netflix續簽一份涉及電影及電視的多年合約，Netflix擁有優先購買他們的節目的權利。
英媒指，早前梅根的生活系列紀錄片《With Love, Meghan》負評如潮，二人跟Netflix所簽的新約，似乎顯示Netflix想「疏遠」他們。
梅根在周二的一個婦女峰會上受訪，談及Netflix的合約時，把丈夫及自己跟奧巴馬夫婦相提並論，「我丈夫和我原本與Netflix簽訂的是全面合作協議，後來變成與奧巴馬夫婦的高地製片公司(Higher Ground)的合約類似……充分體現合作關係的穩固性，現在的新合約為『優先審視協議』」，「它賦予我們先與合作夥伴洽談的彈性，同時也能購買那些可能不適合Netflix、但適合其他管道的內容。」
離開王室後「築巢和療傷」網民狂嘲
梅根又談到跟哈里脫離王室後的生活︰「我覺得五年前的情況對我們所有人來說都截然不同。那時阿奇還很小，而我剛懷上莉莉貝」，「我們在築巢(nesting)。築巢(意指安頓)和療傷。我甚至不確定自己當時是否有餘力去思考夢想藍圖，根本毫無計畫可言。只想著『先熬過這幾年』，在全新環境中建立對我們至關重要的社群關係。」
梅根以上言論遭英國網民狠批，有人說「『築巢和療傷』？你們之後走勻全球去宣傳你們的『爆料』書，又在奧花雲費訪問中大吐苦水！」，留言獲逾1,400次讚好。另有網民說「療傷？舉行王室婚禮，過奢華生活，辛苦你了」、「哈里自從搭上她後，再也無法為自己說話了」、「築巢和療傷？療甚麼傷？透過撒謊給家人(王室)帶來壓力？假意行屈膝禮玩弄我們的女王？撰寫誹謗書籍和演出傷人的紀錄片，靠傷害家人賺大錢？」