梅根自比「奧巴馬夫婦」又稱離開王室需「療傷」網民狂轟 ｜英國王室(有片)

英國哈里王子老婆梅根，近日受訪談到跟Netflix的合約時，把自己及哈里跟美國前總統奧巴馬夫婦相提並論，惹外界側目；期間她又說離開王室去美國的這些年來，是在「築巢」和「療傷」，引起網民瘋狂嘲諷。

哈里及梅根脫離王室後，跟Netflix於2020年據報金額達1億美元的合約；今年8月二人稱已跟Netflix續簽一份涉及電影及電視的多年合約，Netflix擁有優先購買他們的節目的權利。

英媒指，早前梅根的生活系列紀錄片《With Love, Meghan》負評如潮，二人跟Netflix所簽的新約，似乎顯示Netflix想「疏遠」他們。