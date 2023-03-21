梅鐸結婚｜92歲梅鐸第五春 突爆有66歲未婚妻 直言「我怕愛」希望是最後一次結婚

梅鐸在旗下美媒《紐約郵報》的訪問中透露「在這一息間相遇有情人」的經過。他指去年在自己位於加州Bel Air的酒莊參與聚會議時，邂逅有份出席的史密斯，「她及已故丈夫也擁有酒莊，也是業界中人。去年有約200人前來我酒莊，我跟她聊了一會」，愛火花就此點燃，「兩周後我便致電給她」。

一句歌詞「我怕愛，同樣怕得不到愛」，可能令億萬富豪、92歲傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)感受至深。去年才宣布離婚的梅鐸，日前突然宣布已經訂婚，未婚妻是66歲前警隊牧師史密斯(Ann Lesley Smith)，預定於今夏成婚。梅鐸直言「害怕墮入愛河」，希望今次會是他最後一段婚姻。

梅鐸再婚｜梅鐸︰我非常緊張

之後二人迅速發展，梅鐸於本月17日的聖派翠克日(St. Patrick’s Day)，在紐約向史克斯送上訂婚戒指。對於自己「梅開五度」，即將步入第5段婚姻，梅鐸直言「我非常緊張。我害怕墮入愛河——但我知道會是我最後一次，希望是。我感到快樂。」

據報史密斯曾有兩段婚姻，首任丈夫是加州一間鐵路公司家族的後人，也是律師。史密斯過去曾透露對方酗酒，並虐待她身心，二人離婚後她一度想自殺。第二任丈夫則是一位廣播業行政人員及鄉謠歌手，08年死於心臟病，終年78歲。

梅鐸再婚｜守寡14年未婚妻︰梅鐸是上帝的禮物

史密斯表示去年9月首次與梅鐸見面，「我已守寡14年。我丈夫跟梅鐸一樣從商，為地區報章、電台及電視台工作……所以我跟梅鐸同聲同氣」。她指「對我倆來說，對方都是上帝賜予的禮物」，「快要步向70歲，代表我已在人生下半場。我一直在等候適當時機，(如今訂婚)朋友都替我高興。」