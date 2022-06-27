梅鐸離婚｜傳梅鐸以短訊通知老婆離婚 頂唔順她一樣嘢 網民勁認同

傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)日前傳出第四度離婚，坐擁逾1,300億港元身家的他會否「分身家」成為焦點，而各界亦好奇離婚細節。有消息稱離婚是91歲的梅鐸主動提出，並僅透過短訊知會65歲老婆霍爾(Jerry Hall)，而離婚的部分原因，是她有一個「壞習慣」令梅鐸忍受不了。

梅鐸離婚 傳透過「電子渠道」通知妻子

梅鐸於2013年與第三任妻子、華裔的鄧文迪離婚後，結識了較他前超模兼演員霍爾，並於2016年3月低調迎娶她。然而二人的甜蜜關係，在事隔6年後煙消雲散，對於離婚原因，英國《每日郵報》引述夫婦的友人稱，生活習慣不同是主要原因，當中惹梅鐸不滿的，包括霍爾吸煙這一點。

消息人士稱︰「清楚明瞭的是，離婚是梅鐸提出的」。報道指有傳聞指梅鐸是透過「電子渠道」，包括發短訊或電郵，通知霍爾離婚。友人並透露，性格外向的「社交蝴蝶」霍爾，婚後為梅鐸幾十年來只顧工作的生活，帶來一點「平衡」，據報無論是霍爾本人及友人，知道梅鐸提出離婚後均感愕然。

網民認同︰煙民朝早起床口臭難頂

梅鐸厭惡霍爾食煙的傳聞，引發網民議論。有外國網民直言「煙民朝早起身的口臭，是離婚的合理理據」，亦有人不以為然，指「他結識她是已知道她吸煙」、「如果吸煙是離婚原因，他們的關係就太膚淺了」。有人則反駁傳聞，惡搞稱不如說「梅鐸太老了，他應該是打電報通知她離婚」、「他用飛鴿傳書通知」。