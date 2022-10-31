梨泰院人踩人慘劇 154死133傷 4中國人遇難

南韓首爾梨泰院的萬聖節慶祝釀成人踩人慘劇，昨增至154人死、133人受傷。死者大部分18歲至二十多歲，年紀最細16歲，據悉曾參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季的24歲男偶像李智漢(圓圖)不幸遇難；最少97名女性，疑因她們體形嬌小未能脫困。有37人傷勢嚴重，死亡人數恐進一步增加。另外，死者包括26名外國人，來自最少14個國家，分別是中國4人，伊朗4人，俄羅斯3人，其餘來自日本、美國、法國、越南、烏茲別克、挪威、哈薩克、斯里蘭卡、泰國、澳洲和奧地利等。入境處截至昨午5時半無接港人求助。

今次是南韓解除社交距離防疫措施後，首次慶祝萬聖節，大批民眾湧到梨泰院慶祝，估計多達10萬人。事發在前晚，位於Hamilton Hotel旁的一條41米長小斜坡，約4米闊的通道僅能夠橫排6名成年人，卻在瞬間擠滿了人。消防當局稱最先在晚上10時24分接報，目擊者稱人們突然「像骨牌般倒下」和開始尖叫救命，「部分人滑倒後，其他人像骨牌般倒下，似乎無人能夠爬出來，完全是一片混亂。」有指造成5、6層人疊人，有人踩著其他人沿牆壁向上爬逃生，有下層的人慢慢失去意識。

疑pull back錯聽push 阻礙從人堆拉出傷者

網上片段可見，在窄巷中前排的人被壓著、無法郁動，救援人員嘗試拉出被困的人，但卻不成功。目擊者稱，有旁觀人士叫上方的人「pull back(向後退)」以救出壓在底部的人，但部分人誤會是「push(推)」，向前推壓，延誤救人。另外，有指民眾以為到場施救的警察、消防和救護員是遊人的萬聖節裝扮，因而沒讓路，繼續跳舞狂歡，加上現場人多塞車，阻礙拯救。

無做過CPR也加入救人 大部分人窒息死亡

現場死傷者眾多，救援人員情急下叫路人幫手為傷者做CPR心肺復甦法。一名24歲遊客稱，她兩名友人懂CPR立即往救人，但逾3分鐘後回來時哭喊指嘗試救5至6人，但他們全部死了。她雖無學過CPR，也在旁人指示下為兩名女孩急救，惟救不回兩人。趕到現場拯救的專家稱，大多數遇難者的死因是窒息造成的創傷性心臟驟停，抵達現場時不少人已停止心跳，因被壓在人堆下胸廓受壓，肺部無法膨脹，呼吸衰竭而死。

目擊者：有人蓄意猛推 夜店拒群眾入內

有人稱，事發前有5、6名男子因想往前走而推人，令很多人跌倒。另有當地網紅聲稱，當時聽到後方有人大叫「推啊！我們更大力，推得贏！」二十多歲的朴姓女子稱，「像我般較矮的人根本不能呼吸，我可以生存下來，因為我站在通道旁，中間的人情況最嚴重」。有人說，因營業時間已結束，有附近店舖拒絕讓逃生的人入內，推他們回街上，令傷亡人數慘重。另有留學生指，群眾之間傳出謠言，問是否有爆炸？是否有炸彈？因此大家都慌亂起來，也有人說有明星到來導致人踩人。

全國7天哀悼 總統尹錫悅︰今次悲劇不應發生

這是繼2014年世越號沉船事故造成304人死亡後南韓最嚴重災難，也是該國死亡最嚴重的人踩人事故。南韓政府宣布，昨天起到11月5日全國哀悼7天，總統尹錫悅形容今次是慘痛事故，「今次悲劇不應發生……作為總統要為民眾的生命和安全負責，我深感哀痛，也無比悲傷」。他承諾會調查事發原因，防範同類事故再發生。