梨泰院人踩人｜事發近85分鐘後才有警察小隊抵達 龍山警署署長堅持坐車到現場

南韓梨泰院人踩人慘劇警方處理失當愈揭愈有，韓聯社稱，根據警方今日披露的資料，在人踩人事發後近85分鐘，才有首個警察小隊到現場，而首爾市警廳當天總共出動了5個小隊。報道指，緊急電話熱線在事發當晚10時15分收到發生人踩人報案，而第11隊警察小隊在目前停職受查的龍山區警署署長李林宰指示下11時40分才到場。其餘4個小隊於11時50分至翌日凌晨1時14分先後抵達，不是全部於同一時間出動，而李林宰於事發後約50分鐘才到達梨泰院分署。獨立調查小組指，李林宰在交通嚴重擠塞下，仍然堅持坐自己座駕前往梨泰院分署。