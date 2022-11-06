梨泰院人踩人｜事發近85分鐘後才有警察小隊抵達 龍山警署署長堅持坐車到現場

南韓梨泰院人踩人慘劇警方處理失當愈揭愈有，韓聯社稱，根據警方今日披露的資料，在人踩人事發後近85分鐘，才有首個警察小隊到現場，而首爾市警廳當天總共出動了5個小隊。報道指，緊急電話熱線在事發當晚10時15分收到發生人踩人報案，而第11隊警察小隊在目前停職受查的龍山區警署署長李林宰指示下11時40分才到場。其餘4個小隊於11時50分至翌日凌晨1時14分先後抵達，不是全部於同一時間出動，而李林宰於事發後約50分鐘才到達梨泰院分署。獨立調查小組指，李林宰在交通嚴重擠塞下，仍然堅持坐自己座駕前往梨泰院分署。
梨泰院人踩人｜龍山警署疑刪除內部報告 署長涉偽造報告
報道指，李林宰與下屬食完晚飯後於晚上10時到了梨泰院附近的地鐵綠莎坪站，而從綠莎坪站往事發地點徒步僅需10分鐘。李林宰的座駕繞過綠莎坪站尋找其他出路，在10時55分至11時01分左右抵達鄰近梨泰院分署的街道。李林宰最後於11時34分才向首爾警察廳長匯報情況。另外，有指最新披露資料顯示李林宰於事發後約50分鐘才到梨泰院分署，與日前報告聲稱的時間有出入，他涉嫌偽造報告。韓聯社又稱，獨立調查小組正調查龍山警署在事發後所做的內部報告疑遭刪除。該報告由龍山警署內的情報部門撰寫，但並未有提交給警方最高層，懷疑龍山警署企圖隱瞞對事故反應遲緩。