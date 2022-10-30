梨泰院人踩人｜休假美軍協助救援：人疊到15呎高欲救無從 尖叫聲震天

南韓首爾梨泰院萬聖節派對發生人踩人慘劇，3名休假的駐韓美軍受訪講述他們的救人及脫險經過。
派駐京畿道凱西營(Camp Casey)的40歲美軍泰勒(Jarmil Taylor)與兩名同袍周六(29日)休假，便相約前往梨泰院歡度萬聖節。
3人受訪稱，事發時，他們一度擠在窄巷的人群中，最後成功爬上旁邊一處地方才脫困。泰勒說，他們剛擺脫人群，「意外就發生了，所有人像骨牌一樣疊在彼此身上」。
案發時，即使街上已逼爆，窄巷前方的人還是想強行往後面擠，接著人們一個一個開始跌倒。事後一臉茫然又疲憊的泰勒憶述：「當時人疊人，疊了幾層，沒有足夠人手立即幫助他們……被壓著的人很恐慌，讓情況變得更糟。現場到處都是人聲，很棘手，尖叫聲掩蓋了所有聲音」。
泰勒與友人嘗試把人們拉到安全的地方，讓救援人員給他們急救，「附近夜店終於開門，我們就把多人送進去，夜店地上都是人」。
梨泰院人踩人｜到處是屍體
32歲美軍比思哈德(Dane Beathard)表示，窄巷十分擠迫，救援人員根本沒辦法救人，「擠在那裡的人有很長時間無法呼吸」，最糟時「人群堆疊到15呎高」。
34歲美軍奧古斯塔(Jerome Augusta)則指，「被擠壓的人有很多是女性」，起初到場的警察和救援人員不多，而且現場逼爆，後面的人根本不知道前面發生人踩人，「我們大叫要他們後退，但於事無補」。
3名美軍徹夜協助救人，忙著把人拖離交疊的人堆，可惜救到人的時候，往往已是太遲。泰勒說，他們3人都身型魁梧，但當時被擠在人群裡，而且大難臨頭速度之快，他們一時也搞不清楚發生甚麼事，「你要知道，卡在前面的人全都被壓在地上，所以你不能往前擠，踩到前面的人。所以跌倒的人一個疊著一個」。
3人都說，覺得能夠生還十分幸運，「我們離開時，到處都是屍體，到處都是」。