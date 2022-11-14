梨泰院人踩人｜再添1亡魂　死亡人數增至158人

南韓首爾梨泰院人踩人慘劇，昨日再添一名死者，令意外中的死亡人數增至158人。死者是一名20多歲的南韓籍女子，留院2星期後不治。另外，事件中有196人受傷，仍有10人留醫。南韓政府本周將召開會議，檢討跨部門災難安全管理體系，下月底前制定綜合對策，預防類似事故再次發生。南韓總統辦公室昨也表示，已著手研討國家賠償相關法律。

梨泰院人踩人慘劇再添1亡魂，死亡人數增至158人。(資料圖片)

《韓聯社》報道，截至昨晚11時，再有一名20多歲南韓女性傷患，因傷勢嚴重搶救不治，目前罹難人數已累計至158人，受傷人數則是196人，其中有186人已出院，罹難者當中的26名外籍人士，目前已有24人的遺體被運送回本國。

總統辦公室正研討國家賠償相關法律

報道又指，南韓總統辦公室周日(13日)表示，針對這次人踩人事故，已著手研討國家賠償相關法律。南韓總統尹錫悅表示，在國家承擔的無限責任中，為了在法律方面負責，需要迅速調查並查明真相，確保遺屬獲得補償的權利。除了對遺屬負責之外，亦要闡明盡可能由國家承擔法律責任的決心。

南韓政府本星期將召開跨政府災難安全管理體系改編特別工作小組會議，至下月底前制定綜合對策，預防類似事故再次發生。本月也將實施「2022年安全演練」，檢視災難應對系統，盡量減少災難對公眾造成的損失。