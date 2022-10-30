梨泰院人踩人｜台灣倖存者驚魂：身後狂擠「跌倒就完蛋」 現場侷促多人氣喘面青(有片)

南韓首爾梨泰院萬聖節派對人踩人慘劇震驚國際，當地台灣人不在少數。台灣留學生張小姐事發時與友人剛巧行經出事的窄巷，「後面不知前面發生甚麼，一直狂擠」，當時一心只想「萬一跌倒就完了，要想辦法衝出去」，最後她們幸運逃離現場。
在首爾留學的張小姐接受中央社訪問，表示周六(29日)傍晚，與好友近6時50分抵達梨泰院地鐵站，當時已人滿為患，吃完飯後，9時許加入派對人群，起初氣氛歡騰，有民眾打扮成耶穌、恐龍，音樂聲響徹大街小巷。可是，隨著人潮愈來愈擠擁，就開始「出事」。
梨泰院人踩人｜生還者：要想辦法逃出去
她說，當時與友人行經事發的窄巷，「後面的人不知道前面發生甚麼，就一直狂擠」，梨泰院有許多窄巷、斜路，她心想「萬一跌倒就完蛋了」。張小姐表示，她與友人察覺不對勁，「不管怎樣，就是想辦法衝出去的感覺」，看見一條小路可以通行後，接近10時成功鑽出人群。
張小姐指出，以往每年萬聖節，許多南韓當地和外國民眾都會聚集梨泰院參加派對與遊行，今年吸引特別多人到來，可能跟南韓剛解除防疫限制，3年來首次舉辦萬聖節活動有關。
梨泰院人踩人｜人們流汗氣喘 面色慘白
此外，曾任台灣科企鴻海發言人的劉冠吟事發時也在現場，她周日在Facebook發文表示，她與親友本想見識一下梨泰院夜生活，擠進事發地點後，發現人群愈來愈多，想要回頭出來，但發現無法回頭，人像潮水一樣湧過來、無法逆流。
劉冠吟說，進去事發的窄巷兩分鐘後就被人群夾住，有時腳還離地，不能走出來，「時間之快，反應不及」。
該處人潮逼爆、寸步難行，劉冠吟表示，覺得空氣不夠、很侷促，人們不停流汗且愈來愈氣喘，自己的鞋子狂被踩，也一直提醒自己不要跌倒，「因為覺得跌下去，一定起不來」。
她說，身邊擠來擠去的人，有些看來很不舒服、臉色慘白，但就算不舒服也逃不出去。至晚上近8時，她們一行人終於從出口擠出來，「剛進入時還嘻嘻哈哈，離開時完全是靠本能逃生」。
韩国首尔的一个万圣节活动上发生踩踏事故，据报道已造成59人死亡，150多人受伤。 pic.twitter.com/g5Cphpp7hL— 美国之音中文网 (@VOAChinese) October 29, 2022