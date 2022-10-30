梨泰院人踩人｜台灣倖存者驚魂：身後狂擠「跌倒就完蛋」 現場侷促多人氣喘面青(有片)

南韓首爾梨泰院萬聖節派對人踩人慘劇震驚國際，當地台灣人不在少數。台灣留學生張小姐事發時與友人剛巧行經出事的窄巷，「後面不知前面發生甚麼，一直狂擠」，當時一心只想「萬一跌倒就完了，要想辦法衝出去」，最後她們幸運逃離現場。

在首爾留學的張小姐接受中央社訪問，表示周六(29日)傍晚，與好友近6時50分抵達梨泰院地鐵站，當時已人滿為患，吃完飯後，9時許加入派對人群，起初氣氛歡騰，有民眾打扮成耶穌、恐龍，音樂聲響徹大街小巷。可是，隨著人潮愈來愈擠擁，就開始「出事」。

梨泰院人踩人｜生還者：要想辦法逃出去

她說，當時與友人行經事發的窄巷，「後面的人不知道前面發生甚麼，就一直狂擠」，梨泰院有許多窄巷、斜路，她心想「萬一跌倒就完蛋了」。張小姐表示，她與友人察覺不對勁，「不管怎樣，就是想辦法衝出去的感覺」，看見一條小路可以通行後，接近10時成功鑽出人群。

張小姐指出，以往每年萬聖節，許多南韓當地和外國民眾都會聚集梨泰院參加派對與遊行，今年吸引特別多人到來，可能跟南韓剛解除防疫限制，3年來首次舉辦萬聖節活動有關。