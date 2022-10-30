梨泰院人踩人｜增至153死 82傷者部分情況嚴重死亡人數恐再增 戰後最重大災難

南韓首爾梨泰院昨晚的萬聖節慶祝變成人間煉獄，是南韓戰後和平最嚴重災難之一，也是該國死亡最嚴重的人踩人事故。截至今日下午5時，官方證實的死亡人數增至153人，包括20名外國人，另有82人受傷。遇難者主要近20歲至20多歲，部分人傷勢嚴重，死亡人數恐進一步增加。死者中已有140人的身份獲確認，包括來自烏茲別克、中國、伊朗和挪威的公民。內媒報道，有4名中國公民遇難和2人輕傷。
解除社交距離後首慶祝萬聖節 估計10萬人聚集
南韓最近放寬防疫措施，多了各地遊客到首爾，加上今次是解除社交距離後首個萬聖節活動，吸引了大批民眾湧往匯聚外國人的梨泰院，體驗萬聖節的節日氣氛，報道指事發時估計多達10萬人在現場。消防當局稱，最先在昨晚10時24分收到接報，目擊者稱人們突然「像骨牌般倒下」和開始尖叫救命，「部分人滑倒後，其他人像骨牌般倒下，似乎無人能夠爬出來，完全是一片混亂。」因為現場死傷者眾多，救援人員情急下叫路人也幫手為傷者做CPR心肺復甦法。
目擊者：數名年輕人斜坡上蓄意猛推 夜店拒群眾入內
部分目擊者聲稱，有數名年輕人一邊說「推」，一邊在斜坡上蓄意猛推群眾。另有人稱，有鄰近的酒吧和夜店拒絕部分嘗試抽身逃生的人進入店內。有人在Twitter稱，「我以為自己也會被壓死，在人踩人開始發生時，大家不斷推擠，不知道有人倒下」。二十多歲的朴姓女子稱，人們在短時間內湧入事發的狹窄街道，「像我身高較矮的人根本不能呼吸，我可以生存下來，因為我站在通道旁，中間的人情況最嚴重」。有人說，因為營業時間已結束，有附近店舖拒絕讓逃生的人入內，推他們回街上，令死亡人數慘重。也有揣測指，其中一個意外原因可能是有人玩肥皂泡槍，導致地面濕滑令民眾滑倒。
全國7天哀悼 總統尹錫悅︰今次悲劇不應發生
南韓政府宣布，今天起到11月5日全國哀悼7天，並將事發的首爾龍山區劃為特別災難地區。行政安全部最早將於今日下午在首爾設置集體靈堂，在全國哀悼期間，所有公共機關和駐外外交機構下降半旗，公務員及公共機關職員胸前佩戴絲帶致哀。總統尹錫悅形容今次是慘痛事故，「今次悲劇不應發生……作為總統要為民眾的生命和安全負責，我深感哀痛，也無比悲傷」。他為遇難者祈求冥福，祝願傷者早日康復，還向失去親人的遺屬表達深切慰問。當局會啟動治喪支援小組，並成立「梨泰院事故心理救助組」，為死傷者家屬提供心理治療。