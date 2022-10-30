梨泰院人踩人｜增至153死103傷 22外國遇難者來自13國包括中美(更新)

20:55 更新：官方證實的死亡人數增至153人、103人受傷，死傷人數總共256人。死者中包括22名外國人，來自最少13個國家，分別是中國4人，伊朗4人，俄羅斯3人，美國、法國、越南、烏茲別克、挪威、哈薩克、斯里蘭卡、泰國、澳洲和奧地利等國各1人。傷者中有24人傷勢嚴重，死亡人數或進一步增加。報道指，死者中最少97人為女性，或與她們體型較嬌小，未能脫困有關。

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南韓首爾梨泰院昨晚的萬聖節慶祝變成人間煉獄，是南韓戰後和平最嚴重災難之一，也是該國死亡最嚴重的人踩人事故。截至今日下午5時，官方證實的死亡人數增至153人，包括20名外國人，另有82人受傷。遇難者主要近20歲至20多歲，部分人傷勢嚴重，死亡人數恐進一步增加。死者中已有140人的身份獲確認，包括來自烏茲別克、中國、伊朗和挪威的公民。內媒報道，有4名中國公民遇難和2人輕傷。

解除社交距離後首慶祝萬聖節 估計10萬人聚集

南韓最近放寬防疫措施，多了各地遊客到首爾，加上今次是解除社交距離後首個萬聖節活動，吸引了大批民眾湧往匯聚外國人的梨泰院，體驗萬聖節的節日氣氛，報道指事發時估計多達10萬人在現場。消防當局稱，最先在昨晚10時24分收到接報，目擊者稱人們突然「像骨牌般倒下」和開始尖叫救命，「部分人滑倒後，其他人像骨牌般倒下，似乎無人能夠爬出來，完全是一片混亂。」因為現場死傷者眾多，救援人員情急下叫路人也幫手為傷者做CPR心肺復甦法。