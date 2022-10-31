梨泰院人踩人｜多名生還者稱有人故意推擠　網傳事發前有人叫「推」片段(有片)

南韓警察廳已於昨日組織規模達475人的調查組，在整頓完事發現場後，目前最為優先的任務是取得梨泰院Hamilton Hotel設置在後方窄巷的監視器影像，目前警方已取得42個場所、52部CCTV記錄。網上流傳事發前片段，見窄巷中人潮至少2度突然向斜坡下湧去，亦有人喊叫「推」，有人被人潮推至倒行，亦有人險失足，險象環生，有報道指，不少倖存者異口同聲描述有人故意推擠。

綜合《朝鮮日報》、《京鄉新聞》等報道，事發現場的目擊群眾、擠在窄巷內的倖存者們異口同聲指事發開始時就有不知名人士故意在推擠，「特別是其中一群人在推擠，大概5至6人」、「一群韓國男生，中間還夾雜著外國人」、「尤其是頭戴兔仔頭箍的男人，一定要拘捕他」。

巷內推擠現象至少反覆出現 2 至 3 次

網路上也瘋傳一段約1分鐘的影片，顯示事發窄巷已擠得水洩不通，兩旁亦有少部分人聚集停留，但人群還勉強可作雙向步行，惟期間斜坡上突然從上往下方出現推擠情況，人潮突然大幅度向下行，類似情況至少出現2次至3次，其間有人驚呼，有人險跌倒，亦可見有人被推得倒後向下行，有人被逼得擠到兩旁商店，情況險象環生。惟相關片段拍攝時間未被證實。

一名U1大學警察消防行政學科教授表示：「若有人故意推擠，導致危害他人，恐怕會觸犯刑法部分法律，可能會適用於故意傷害罪、殺人罪、未必故意(間接故意)殺害等罪嫌。但他亦指出，在這場自願參與的活動中，若要特定某人為嫌犯，恐怕有一定難度。