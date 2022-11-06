梨泰院人踩人｜失愛兒母親怒毀弔唁處 扯爛總統首爾市長所送花牌(有片)

南韓首爾梨泰院人踩人慘劇為期7天的全國哀悼昨日結束，在市政廳首爾廣場和其他的弔唁處，連日來有11,7619萬人次前往弔唁156名死難者，其中首爾廣場達3.8283萬人次。總統尹錫悅由第一天的全國哀悼期起一連7天，分別到首爾廣場和事發地點附近的龍山區綠莎坪站廣場獻花。上周五在首爾廣場，一名在慘劇中失去兒子的婦人被拍到情緒激動，扯爛尹錫悅和首爾市長吳世勳所送的花牌，可見愛兒突然離世對她造成莫大悲痛。她之後由保安人員送離現場。

梨泰院人踩人｜演變成政治事件 要求總統尹錫悅辭職 得悉警方事發前4小時開始，先後接獲11宗報案指梨泰院過於擠擁恐釀人踩人，當局卻沒有採取行動後，公眾由哀傷轉為憤怒，昨晚社運人士和政治組織於市政廳附近舉行觸光悼念，估計有上萬人出席，佔滿兩條已封路的主要行車線，民眾要求當局為死去的年輕人負責。事件也發酵成政治事件，觸光集會台上發言者認為，政府沒有做好其基本工作，尹錫悅應為事件負責辭職，民眾高叫「下台，尹錫悅政府！下台，尹錫悅政府！」觸光集會人士大部分是中年人或較年長者，有兩名年輕孩子的父親說，「我非常傷心，整件事很愚蠢。政府無理會他們，政府應該保護國民和他們的安全。」