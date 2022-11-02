梨泰院人踩人｜失物沾污染血成慘劇印記 家屬含淚帶走親人遺物

南韓首爾梨泰院人踩人慘劇至今造成156人死亡、157人受傷，警方將收集到的1.5噸失物放在體育館供人認領，各樣受損骯髒衣服、物品揭示當時的混亂情況，親友見罹難者遺物不禁悲從中來。
這座大型體育館早前闢作臨時停屍間，如今空盪的場地擺放著一排排整齊陳列的失物，每件都貼上一張寫有識別號碼的便利貼，開放給家屬認領親人的遺物。
現場可見破裂的眼鏡、骯髒的絨毛玩具和沾有血漬的休閒鞋。這裡合共陳列約260件衣物和256對鞋子，包括一些萬聖節裝扮服飾，許多都起皺並沾上污垢或乾掉的血漬。
梨泰院人踩人｜失物包括俄文書籍
這些破損沾污的個人物品，像是一本殘酷目錄，記錄著一個個已逝的年輕生命。傳媒報道，現場可見一名顯然深受打擊的男子在失物間穿梭，胸前握著一件衣物，他在各種瑣碎雜物中尋找，當中有從錢包裡掉出的搞笑照片、幾本護照和一個萬聖節裝扮假髮。警員表示，有些家屬前來，含淚帶著親人的遺物離開。
現場還有收集到的約160件電子裝置，包括蘋果AirPods以及智慧型手錶等，有些錶帶斷掉。
每件失物都貼上標籤，當中有些還寫上罹難者的姓名。首爾警察廳一名警官表示，警方盡可能收集最多物品，以免漏掉罹難者的失物。
至少有26名死者是外國籍，來自伊朗、美國、澳洲、法國等10多個國家，失物中包括一本俄文版的《福爾摩斯冒險故事》(The Adventures of Sherlock Holmes)，至今有4名俄羅斯女子遇難。