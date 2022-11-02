梨泰院人踩人｜失物沾污染血成慘劇印記 家屬含淚帶走親人遺物

南韓首爾梨泰院人踩人慘劇至今造成156人死亡、157人受傷，警方將收集到的1.5噸失物放在體育館供人認領，各樣受損骯髒衣服、物品揭示當時的混亂情況，親友見罹難者遺物不禁悲從中來。

這座大型體育館早前闢作臨時停屍間，如今空盪的場地擺放著一排排整齊陳列的失物，每件都貼上一張寫有識別號碼的便利貼，開放給家屬認領親人的遺物。

現場可見破裂的眼鏡、骯髒的絨毛玩具和沾有血漬的休閒鞋。這裡合共陳列約260件衣物和256對鞋子，包括一些萬聖節裝扮服飾，許多都起皺並沾上污垢或乾掉的血漬。