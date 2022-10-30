梨泰院人踩人｜女子在眼前斷氣 中國留學生飽受精神創傷 脫險後仍感胸壓(有片)

南韓首爾梨泰院萬聖節派對發生人踩人慘劇，一些中國留學生當時身處現場，部分人事後在微博發文講述驚險逃離過程，猶有餘悸。
一名中國女留學生周日發文表示在意外中倖存，並貼出自己腿部大面積瘀青的照片。她憶述現場情況相當慘烈，覺得像是被幾百斤的石頭壓住般，自己不斷被推壓，如果再遲10分鐘疏散，很可能就會窒息。
梨泰院人踩人｜女子「哭到斷氣」
女學生說，因為自己個子高，在人群中勉強還能呼吸，但她身旁的女性就沒這麼幸運。一名身材嬌小的女性在她眼前斷氣，「我只能眼睜睜看著，脖子都能不動」，她前方一名女性一直在哭，最後真的是「哭到斷氣」。
女學生似乎受了精神創傷，她說，雖然已回家休息，但至今時不時胸腔會出現壓迫感，令她不敢大力呼吸。回想起周六晚所經歷的，她直呼根本是地獄，「一想到那個畫面，我就有了當時的窒息感」。
她說，自己最後幸運獲救被送院，是靠著意志力撐著、堅持，身上的外傷隱隱作痛，但她很慶幸自己還活著，「可是我旁邊的女生們，再也感受不到疼痛了」。
梨泰院人踩人｜突然目睹一排遺體 心裡受極大衝擊
另外，中新網報道，一名劉姓中國女留學生周六晚到梨泰院一間酒吧看Rapper表演，當時酒吧裡很嘈吵，上網也塞車，所以她不知道外面發生甚麼事，直到周日凌晨2時許離開酒吧，走到外面看到地上躺著一排蓋著布的人，才知悉事件。她說，當時受到極沉重的心理衝擊，心情久久不能平復，「直到今天早上還心有餘悸」。
另一名王姓留學生事發時也在梨泰院，稱當時走到事發街道前還沒有特別擠迫，但人群愈來愈多，最後被堵在轉角處，與朋友緊捉著對方的手避免走失，但身後5、6名韓國男子因為滯留原地感到煩躁，他們便一起往前擠。
王姓學生說，當時就站在那群男子前面，被擠得非常難受，甚至有一刻難以呼吸，被擠到事發的斜路拐彎處，「那裡是擠得最激烈的地方」。一路上，王姓留學生多次被絆倒，踩到許多不明物體和別人的腳，最後才走出人群。