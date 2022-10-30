梨泰院人踩人｜女子在眼前斷氣 中國留學生飽受精神創傷 脫險後仍感胸壓

南韓首爾梨泰院萬聖節派對發生人踩人慘劇，一些中國留學生當時身處現場，部分人事後在微博發文講述驚險逃離過程，猶有餘悸。

一名中國女留學生周日發文表示在意外中倖存，並貼出自己腿部大面積瘀青的照片。她憶述現場情況相當慘烈，覺得像是被幾百斤的石頭壓住般，自己不斷被推壓，如果再遲10分鐘疏散，很可能就會窒息。

梨泰院人踩人｜女子「哭到斷氣」

女學生說，因為自己個子高，在人群中勉強還能呼吸，但她身旁的女性就沒這麼幸運。一名身材嬌小的女性在她眼前斷氣，「我只能眼睜睜看著，脖子都能不動」，她前方一名女性一直在哭，最後真的是「哭到斷氣」。

女學生似乎受了精神創傷，她說，雖然已回家休息，但至今時不時胸腔會出現壓迫感，令她不敢大力呼吸。回想起周六晚所經歷的，她直呼根本是地獄，「一想到那個畫面，我就有了當時的窒息感」。

她說，自己最後幸運獲救被送院，是靠著意志力撐著、堅持，身上的外傷隱隱作痛，但她很慶幸自己還活著，「可是我旁邊的女生們，再也感受不到疼痛了」。