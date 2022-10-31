梨泰院人踩人｜愈描愈黑 韓警︰無諗過會釀重大傷亡 事發前有137警在場「已較往年多」窄巷無特別部署  

南韓警方公共秩序管理部門首長洪基玄聲稱，今年聚集在梨泰院一帶慶祝萬聖節的人潮「跟過去差不多或稍多」，並承認沒有特別措施處理在窄巷的人潮。(路透社)

南韓梨泰院人踩人慘劇令人悲痛不已，亦不禁問有關方面有否盡力避免慘劇發生。面對四方八面批評的南韓警方周一解畫，恐有愈描愈糟的反效果。

南韓《韓國時報》報道，警方公共秩序管理部門首長洪基玄(音譯、Hong Ki-hyun)會見記者後，指警方事前「預視到會有大量民眾在該處聚集，但我們沒有預計到會因人群大量聚集，而導致如此重大的傷亡」(It was foreseen that a large number of people would gather there. But we didn't expect that large-scale casualties would occur due to the gathering of many people)。

梨泰院人踩人｜韓警︰人潮規摸跟往年差不多 亦未見人群快速增加

洪聲言，今年在梨泰院慶祝萬聖節的人潮，跟過去的慶祝人潮相若或稍多(similar to the level of previous years or slightly bigger)。警方暫未能確定今年的人群聚集速度，是否較往年快，但洪說︰「我聽聞在場警員並沒監察到人群有忽然大增的情況」。

梨泰院人踩人｜10萬人聚集 137警在場「已較往年多」

有報道指，慘劇發生當晚有10萬人在現場一帶，洪強調，當晚已派出137名警員部署(emphasized that 137 police officers were deployed)，已較新冠疫情前、2017至2019年時的37至90名警員多。但據報大部分警員到場是負責打擊非法行為及管理交通。

梨泰院人踩人｜韓警︰沒指引處理無搞手的人群聚集

洪承認，警方沒有特別措施，管制在事發斜坡窄巷的人潮(no separate measures related to the control of a crowd in the narrow alley)，並承認警方對於不是有明確組織發起的大型活動，並沒有內部指引處理人潮(no police manual for situations where large crowds gather without a clear organizer)。較早前，有事發時身在現場的外籍人士透露，上周曾在梨泰院參加食品及文化節，指當日警方有封路，但慘劇發生當晚卻沒有。

南韓內政部則稱，當局沒有預料會有那麼多人聚集在事發窄巷內，亦不知在場警員人數。韓警調查部門負責人Nam Gu-jun表示，已就慘劇成立由475人組成的特別調查隊，並正仔細研究目擊耆口供、閉路電視以及社交媒體片段，截至周日已向44名目擊者問話，取得42個地點共55閉路電8段片段。有報道指警方留意到事發時有部分民眾故意推撞人群。