梨泰院人踩人｜抬50屍救出一傷者 青年第一時間到場：只想救多一人

南韓首爾梨泰院萬聖節派對人踩人慘劇，一名在事發窄巷附近店舖工作的20多歲男子表示，當晚大約抬了50具遺體，當時心裡只想著要多救一人。他聽到人堆下傳來「請救救我」的聲音，幸運救出一名傷者。
梨泰院人踩人｜沒擔架 要徒手搬屍
這名青年接受韓聯社訪問，表示當晚10時15分左右事發後不久，他第一時間跑到現場幫手救人，當時救援人員和急救設備都不足，直至首爾以外地區的救援隊到場，才有較多人手施救。他估計當晚大約抬了50具遺體，因沒有擔架，他和其他人只能徒手搬運遺體。
他說，搬了幾個小時遺體，心裡只想著要「多救一人」，他聽見人堆下有人呼喊「請救救我」，最後也能將這名傷者拉出來，「真的很感恩能救活一人」。
梨泰院人踩人｜民眾以為是萬聖節表演
青年說，以往每年萬聖節都會到梨泰院慶祝，但今年人潮之多，與往年不同，窄巷位於地鐵梨泰院站1號出口前方，傍晚時份，地鐵站已逼爆，需要逾20分鐘從月台走到出口，起初警方也試圖疏導人潮。
此外，青年稱目睹事發後不久消防員到場，與途人等合力給傷者施以心肺復甦，現場迴盪著「救人、救人」的聲音，但在旁仍有民眾唱歌跳舞，可能在酒精影響及節日氣氛帶動下，他們以為這些都是萬聖節表演。
最後，青年於凌晨時份回到店裡繼續工作，直到早上7時才回家。報道指，男子受訪期間多次說「非常悲傷」，有這麼多跟他同齡的人遇難；並說，當晚在場的每個人都為人們抱著「我要活下去」的意志而受感動。
這名青年拒絕透露自己的姓名及拍照，強調自己「不是在說英雄故事」。