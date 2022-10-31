梨泰院人踩人｜抬50屍救出一傷者 青年第一時間到場：只想救多一人

南韓首爾梨泰院萬聖節派對人踩人慘劇，一名在事發窄巷附近店舖工作的20多歲男子表示，當晚大約抬了50具遺體，當時心裡只想著要多救一人。他聽到人堆下傳來「請救救我」的聲音，幸運救出一名傷者。

梨泰院人踩人｜沒擔架 要徒手搬屍

這名青年接受韓聯社訪問，表示當晚10時15分左右事發後不久，他第一時間跑到現場幫手救人，當時救援人員和急救設備都不足，直至首爾以外地區的救援隊到場，才有較多人手施救。他估計當晚大約抬了50具遺體，因沒有擔架，他和其他人只能徒手搬運遺體。

他說，搬了幾個小時遺體，心裡只想著要「多救一人」，他聽見人堆下有人呼喊「請救救我」，最後也能將這名傷者拉出來，「真的很感恩能救活一人」。