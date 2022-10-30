梨泰院人踩人｜《梨泰院Class》劇迷慕名體驗萬聖節氣氛 變成心碎的回憶

韓劇《梨泰院Class》除了捧紅劇中男主角朴敘俊、兩位女主角金多美和權娜拉外，也令劇中主要場地梨泰院為全球各地觀眾所認識，成為劇迷朝聖地。27歲的印尼留學生Beta Bayusantika於漢陽大學讀碩士課程，他因為是《梨泰院Class》的超級粉絲，所以很想體驗梨泰院多國文化氣氛，還有一年一度的萬聖節，所以昨晚去了梨泰院慶祝，豈料卻遇上令他感心碎的悲劇。

《梨泰院Class》飾演男主角的朴敘俊刑滿出獄，與第二女主角權娜拉分離多年後於梨泰院的萬聖節重逢，令梨泰院的萬聖節慶祝活動深入民心，在南韓解除社交距離防疫措施後，大家迫不及待去梨泰院慶祝萬聖節。消防當局昨晚10時後收到人踩人報告，Bayusantika說，「我約在晚上9時至10時抵達梨泰院站，非常擠迫，在事發通道的街角，我們見到很多人試圖走出來，場面令人心碎。」他又稱，「我聽到人們以韓語大叫『救命！救命！救命！』。」消防員和警員在現場嘗試疏散民眾離開，許多人為傷者做CPR心肺復甦法。