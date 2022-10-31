梨泰院人踩人｜消防局長手顫抖難掩傷心 網民讚外表堅強內心溫暖(有片)

南韓首爾梨泰院人踩人慘劇發生當晚，龍山區消防局局長崔成範在現場向記者簡報事故時，戴著口罩的他冷靜地匯報死傷人數等資料，但鏡頭捕捉到他拿著咪的左手在發抖，內心非如表現般平靜。片段在網上瘋傳，有網民說，「他的聲音堅定和平靜，但他的手在顫抖，可見這場悲劇的嚴重。」

「消防員和救護人員也可能受心理創傷」

據悉，在簡報期間旁邊有人嘈吵，崔成範聲音嚴肅地叫他們規矩點和安靜，讓拯救人員可注專救人工作。他對周邊人士粗心態度的率直反應，看出他的認真和同情心。網民說，「就像我們，他見到遇難者堆疊在一起，也感到驚嚇。群眾人踩人踩造成大量死者，即使像他這樣富經驗的拯救人員也感到可怕。」其他網民說，「我們應該多謝拯救人員，他們在災難中永遠表現堅韌，為我們安全努力。當局也應該向可能受心理創傷的消防員和救護人員提供適當治療。」