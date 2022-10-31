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國際
2022-10-31 16:10:25

梨泰院人踩人｜男護上傳急症室救人Vlog 網民鬧爆：仲有時間剪接做字幕！

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男護士把急症室救人過程拍成Vlog再上傳YouTube。(互聯網)

男護士把急症室救人過程拍成Vlog再上傳YouTube。(互聯網)

南韓首爾梨泰院人踩人事故，死傷慘重，救人爭分奪秒，但一名經營YouTube頻道的急症室男護士竟將救人過程拍成Vlog，還自拍說未能救回所有人「真的很遺憾」。如此涼薄行徑被網民鬧爆，怒斥「喪心病狂」、「還有時間上字幕！」男護士自知理虧，即時刪片並把頻道改為不公開。

男護士以「梨泰院人踩人事故，奔向醫院急症室」為題上傳影片，還附加字幕，寫下「已是第四位被送來的心臟驟停患者」、「真的很遺憾，沒能救回所有人」等內容。不少網民看後直指他行為不當，怒罵他「喪心病狂」、「完全沒職業道德」。有人寸爆稱「竟然還有時間剪接上字幕，根本是瘋子」、「還有心情拍Vlog」、「最近的人腦袋是不是都有問題，竟然覺得可以這樣」。有人說，「這不是兒戲，應開除這個人」、「不想去有這種醫護的醫院」。

男護士把急症室救人過程拍成Vlog。(互聯網)

男護士把急症室救人過程拍成Vlog。(互聯網)

梨泰院人踩人｜男護遭網民起底

有網民起底，指這名男子是首爾大學醫院的急症室護士，經營YouTube頻道不久，訂閱人數僅39人。面對大量負評，男護把頻道改名並將icon、影片全部刪除，但訂閱人數反而逐漸增多，已到77人。

男護周日下午以私人影片再現身，並發文表示「為逝者祈福」，強調原本休假，接到電話後趕緊去幫忙，治理傷者時並沒拍片，而是專注於救人，影片剪輯和上字幕是下班後才進行。他說，「大家都說我是為了點擊率，但我只是希望給大家看醫護人員竭盡全力的過程」，又強調這是個人行為，與所屬醫院無關，最後對於造成不便表達抱歉。

男護士把急症室救人過程拍成Vlog，惹怒網民。(互聯網)

男護士把急症室救人過程拍成Vlog，惹怒網民。(互聯網)

男護其後發文自辯。(互聯網)

男護其後發文自辯。(互聯網)

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