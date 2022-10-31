梨泰院人踩人｜男護上傳急症室救人Vlog 網民鬧爆：仲有時間剪接做字幕！

南韓首爾梨泰院人踩人事故，死傷慘重，救人爭分奪秒，但一名經營YouTube頻道的急症室男護士竟將救人過程拍成Vlog，還自拍說未能救回所有人「真的很遺憾」。如此涼薄行徑被網民鬧爆，怒斥「喪心病狂」、「還有時間上字幕！」男護士自知理虧，即時刪片並把頻道改為不公開。

男護士以「梨泰院人踩人事故，奔向醫院急症室」為題上傳影片，還附加字幕，寫下「已是第四位被送來的心臟驟停患者」、「真的很遺憾，沒能救回所有人」等內容。不少網民看後直指他行為不當，怒罵他「喪心病狂」、「完全沒職業道德」。有人寸爆稱「竟然還有時間剪接上字幕，根本是瘋子」、「還有心情拍Vlog」、「最近的人腦袋是不是都有問題，竟然覺得可以這樣」。有人說，「這不是兒戲，應開除這個人」、「不想去有這種醫護的醫院」。