梨泰院人踩人｜目擊者：如「跌骨牌」六層人疊人 以為救援人員是萬聖節打扮 無人讓路繼續狂歡

南韓首爾梨泰院萬聖節活動發生人踩人慘劇，截至周日下午，消防部門說最少151人死亡，包括19名外國人，包括中國、挪威、伊朗和烏茲別克等，內地媒體引述消息指，最少4名死者是中國公民，另最少兩人受傷。事故中，另有逾80人受傷，死傷者多數是20多歲年輕人。
事發於周六晚(29日晚)，首爾梨泰院一間酒店旁邊、一條僅4米闊斜路窄巷，前方突然有人跌倒，後方的人不斷湧上來，壓在前方的人身上。目擊者指，人群瞬間如骨牌般跌倒人壓人，造成五、六層人疊人，許多人驚呼、哭泣，有人踩著其他人沿牆壁向上爬逃生，有下層的人慢慢失去意識。
目擊者指在窄巷中，前排的人被壓著、無法郁動，救援人員嘗試拉出被困的人，但十分困難。附近街道多人躺在地上失去知覺，消防、救護和途人為傷者施以心肺復蘇急救。
年輕女性穿高踭鞋 逃生困難
傳媒報道，現場傳出有藝人於附近酒吧現身，人潮湧上前釀成人踩人慘劇。現場是斜路，加上人群密集，有人踩上倒瀉地上的酒而滑倒，死者中不少是20歲女性，她們穿上高踭鞋，難以快步逃生。目擊者，以為到場施救的警察、消防和救護員是遊人的萬聖節裝扮，因而沒讓路，繼續跳舞狂歡，加上現場人多塞車，救援車輛到場後一時無法駛進事發地點，令施救受阻。
今次是自新冠疫情以來，首次毋須戶外戴口罩的萬聖節活動，估計有10萬人湧到梨泰院的酒吧區消遣，附近一帶事發前後人頭湧湧，街道擠得水洩不通。