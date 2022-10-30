梨泰院人踩人｜目擊者：如「跌骨牌」六層人疊人 以為救援人員是萬聖節打扮 無人讓路繼續狂歡

南韓首爾梨泰院萬聖節活動發生人踩人慘劇，截至周日下午，消防部門說最少151人死亡，包括19名外國人，包括中國、挪威、伊朗和烏茲別克等，內地媒體引述消息指，最少4名死者是中國公民，另最少兩人受傷。事故中，另有逾80人受傷，死傷者多數是20多歲年輕人。

事發於周六晚(29日晚)，首爾梨泰院一間酒店旁邊、一條僅4米闊斜路窄巷，前方突然有人跌倒，後方的人不斷湧上來，壓在前方的人身上。目擊者指，人群瞬間如骨牌般跌倒人壓人，造成五、六層人疊人，許多人驚呼、哭泣，有人踩著其他人沿牆壁向上爬逃生，有下層的人慢慢失去意識。

目擊者指在窄巷中，前排的人被壓著、無法郁動，救援人員嘗試拉出被困的人，但十分困難。附近街道多人躺在地上失去知覺，消防、救護和途人為傷者施以心肺復蘇急救。