梨泰院人踩人｜警員忽視事發4小時前起11宗緊急報案 有人稱「感覺會被壓死」

南韓上周六晚發生的梨泰院人踩人慘劇，警方被轟僅部署137名警員，並且在事發前未有及時管制人流。南韓警察廳長尹熙根今日披露，初步調查顯示，在發生人踩人前，很多市民緊急報案通知當局梨泰院人群聚集或有危險，但接報的警員無妥善處理。尹熙根承認警方處理不力，並向公眾道歉，警方會展開內部調查。韓聯社稱，根據警方公開資料，梨泰院發生人踩人4小時前，警方共接到11宗報案，但無做切實應對，警方僅出動4次，將現場人群疏散，還有6次則以「現場已有警員出動」為由未採取任何措施。

「大批人群湧入梨泰院令人不安」

報道指，當天約下午6時34分，收到報案指大批人群湧入梨泰院令人不安，人群無法走出來，卻仍有人進入，感覺會被壓死，要求警方管制。警察出動後並未採取措施，解釋稱當時人群減少，發生事故風險不大。第二個報案於下午8時9分收到，稱梨泰院地鐵站3號出口一帶人太多，很多人摔倒受傷。警員同樣僅將人群引導至人行道，未採取其他措施。8時33分和8時53分也有人報警稱民眾過多，或發生踩踏事故，報案中心警員竟叫報案人直接聯絡現場警員。事故發生1小時前的9時起約10分鐘的時間內，警方接到4個報案指人群在推擠，可能發生踩踏，但警方沒有積極介入。9時51分起報警電話持續打入，10時11分，也就是事發4分鐘前，報警電話中能夠聽到現場的慘叫聲，但警方仍未派人到現場管制。