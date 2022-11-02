梨泰院人踩人｜護士姊妹3小時接力CPR救50人 問途人借隨身物品搶救

南韓首爾梨泰院人踩人慘劇，至今奪走156人性命，另外157人受傷。韓媒報道，事發時一對護士姊妹離現場僅10步，最終花了3小時，對40至50名傷者接力施以心肺復甦(CPR)搶救，期間急忙下向途人借了唇膏標記傷者傷勢，至少救回兩人。

《東亞日報》報道，20多歲的金姓女子是前醫護人員，當晚與同為護士的姊姊前往梨泰院慶祝萬聖節，晚上10時許，她們擠在梨泰院美食文化街的人群中，突然聽到前方有民眾哭喊「出事了，不要再推了」，由於背景音樂太嘈吵，周圍此起彼落的呼救、哀號聲根本沒人理會。她說：「災難距離我們僅10步，可以說與死亡擦肩而過。」