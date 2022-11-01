梨泰院人踩人｜韓國人反思「過度擠迫文化」 網民：搭地鐵逼到氣喘雙腳離地

首爾梨泰院人踩人慘劇造成逾300人死傷，韓媒報道，韓國人開始反思「過度擠迫的文化」，有網民直言，上下班時搭地鐵會因車廂逼爆而覺得喘不過氣，甚至不自主地被人流推著走。
早前有專家推斷，過度擠迫下窒息引發創傷性心臟驟停，是這宗慘劇多數死者的死因。人疊人看不見的力量大到足以把鋼鐵折彎，這代表像是呼吸這樣簡單的動作已是不可能，無論人們站立還是倒地都可能喪命，因為他們上半身被施加過多壓力以致無法呼吸。
英國薩福克大學(University of Suffolk)客座教授斯蒂爾(G. Keith Still)早前表示：「當人們掙扎著想站起時，手臂和腿會打結……只要30秒就會失去意識，大約6分鐘後，就會陷入壓縮性或限制性窒息。這通常是致死原因，不是壓死，而是窒息。」
梨泰院人踩人｜網民：覺得身體不屬於自己
梨泰院慘劇大批人擠在一起、人疊人猶如災難片畫面，韓聯社報道，事件讓韓國人開始檢討「過度擠迫文化」，以防悲劇重演。網民紛紛分享日常生活中擠迫的記憶，有人指，周五下班從地鐵江南站搭車回家時感覺「被噎住了」，覺得身體不屬於自己。
梨泰院人踩人｜人潮中擔心生命受威脅
有網民說，當人們湧向地鐵或音樂會時，都覺得「生命受到威脅」；有人回憶某次參加除夕倒數活動，也是因為人太多，幾經折騰才能從人潮中脫身。
每日「逼地鐵」似乎最令韓國人擔心會出事。在首爾地鐵2號沿線上班的28歲民眾表示，曾目擊乘客擠進地鐵車廂後鞋子甩掉。另一名25歲張姓民眾說，上下班繁忙時段搭地鐵，有時會逼到「上氣不接下氣」，更有在人群中夾到雙腳離地、被人流推著走的情況。網民紛紛疾呼：「這種文化需要改進！」
世宗網絡大學防火與防災教授朴正雄表示，民眾在擠迫的地鐵站出現呼吸困難或感到恐懼，是中央政府及地方政府要認真解決的問題。他強調，一大群人不是絕對危險，而是要更徹底地做好人流管理，以確保人群聚集時的安全。