梨泰院人踩人｜韓國人反思「過度擠迫文化」 網民：搭地鐵逼到氣喘雙腳離地

首爾梨泰院人踩人慘劇造成逾300人死傷，韓媒報道，韓國人開始反思「過度擠迫的文化」，有網民直言，上下班時搭地鐵會因車廂逼爆而覺得喘不過氣，甚至不自主地被人流推著走。

早前有專家推斷，過度擠迫下窒息引發創傷性心臟驟停，是這宗慘劇多數死者的死因。人疊人看不見的力量大到足以把鋼鐵折彎，這代表像是呼吸這樣簡單的動作已是不可能，無論人們站立還是倒地都可能喪命，因為他們上半身被施加過多壓力以致無法呼吸。

英國薩福克大學(University of Suffolk)客座教授斯蒂爾(G. Keith Still)早前表示：「當人們掙扎著想站起時，手臂和腿會打結……只要30秒就會失去意識，大約6分鐘後，就會陷入壓縮性或限制性窒息。這通常是致死原因，不是壓死，而是窒息。」

梨泰院人踩人｜網民：覺得身體不屬於自己

梨泰院慘劇大批人擠在一起、人疊人猶如災難片畫面，韓聯社報道，事件讓韓國人開始檢討「過度擠迫文化」，以防悲劇重演。網民紛紛分享日常生活中擠迫的記憶，有人指，周五下班從地鐵江南站搭車回家時感覺「被噎住了」，覺得身體不屬於自己。