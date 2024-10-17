梨泰院人踩人｜首爾前警察廳長及兩官員獲判無罪釋放

在2022年萬聖節發生的梨泰院人踩人慘劇，南韓首爾法院就包括時任首爾警察廳長金光浩在內的3名警察廳管理層，在周四（17日）獲裁定業務過失致死罪名不成立，死難者家屬對法院判決極為不滿。

在2022年的事故，造成159人的死亡。當中首爾警察的應變被指是造成事故的其中一個原因，然而金光浩至今年1月才被當局提出檢控，已被家屬批評太遲，同時金在6月因為交通意外而違反紀律才遭南韓方面解僱。根據首爾法院的裁決指出，控方的證據無法證明金以及同案另外2名警察廳管理層人員在事發時以及之前有疏忽職守。