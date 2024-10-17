梨泰院人踩人｜首爾前警察廳長及兩官員獲判無罪釋放

在2022年萬聖節發生的梨泰院人踩人慘劇，南韓首爾法院就包括時任首爾警察廳長金光浩在內的3名警察廳管理層，在周四（17日）獲裁定業務過失致死罪名不成立，死難者家屬對法院判決極為不滿。
在2022年的事故，造成159人的死亡。當中首爾警察的應變被指是造成事故的其中一個原因，然而金光浩至今年1月才被當局提出檢控，已被家屬批評太遲，同時金在6月因為交通意外而違反紀律才遭南韓方面解僱。根據首爾法院的裁決指出，控方的證據無法證明金以及同案另外2名警察廳管理層人員在事發時以及之前有疏忽職守。
家屬不滿裁決促上訴
根據南韓韓聯社報道，在得悉有關的判決後，受害者家屬立即表示抗議，同時又促檢察官上訴。家屬表示：「法院錯過了一次機會，讓公職人員反思保障公眾的性命及安全的責任，同時提醒國家的領袖及社會大眾這一點。檢察官的調查不力，還有法院被動地詮釋法律，拖延追究慘劇的責任，是對受害人權利的再一次冒犯。」
南韓警方成立的特別調查小組在今年發表調查報告，未有對高級官員作出指責而受到批評。報告當時僅指出地區的官員及緊急服務的職員需要為粗疏的計劃及應變不力而負責。在上月，同樣因事故被檢控的時任首爾市龍山警察署長李任宰被判3年有期徒刑，而龍山區廳長朴熙英則獲判無罪。