梨泰院人踩人｜2同行朋友罹難　倖存少年輕生列遇難者　死亡人數增至159人

南韓去年10月29日發生震驚全球的梨泰院人踩人慘劇，1名倖存的十幾歲高中學生無法走出事件陰影，12月中自殺身亡，政府將他列入慘案罹難者，使這宗悲劇的死亡人數增至159人。

梨泰院人踩人中2同行朋友罹難，倖存少年輕生列遇難者，死亡人數增至159人。(資料圖片)

當地傳媒報道，該名死者是就讀高中的一名十多歲青少年，去年12月13日凌晨約0時10分被發現陳屍於首爾麻浦區一間旅館。調查後發現他是梨泰院慘劇的倖存者之一，當日與他同行的2名朋友不幸罹難，事後承受龐大心理壓力，需要接受心理治療，惟未能康復。列入事故罹難者後，其遺屬可依據《災難暨安全管理基本法》受領救護金。

當局指死者的死因與事故存直接因果關係

南韓行政安全部周一(3日)解釋，針對近期梨泰院慘案生還者身亡一事，聽取相關法律及醫界專家意見後判斷，他的死因與事故存在直接因果關係，因此承認其為罹難者，死亡人數至今累計159人。

行政安全部相關人士指出，政府目前雖沒有針對輕生受害者設補助，最後透過法律諮詢及聽取保健福祉部推薦的醫療專家意見，做出因果關係充分成立的結論。