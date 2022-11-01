梨泰院人踩人｜2女子重傷不治再添亡魂　死亡人數增至156人(更新)

南韓梨泰院周六發生的人踩人慘劇，再多2名南韓女子傷重不治，令遇難者增至156人，另外仍有151名傷者，其中29人重傷。截至昨日，罹難者身分已全數確認完畢，連同新增死亡個案，事件合共造成101名女性死亡，55名男性死亡。若果按年齡劃分，104名死者為20多歲。
《韓聯社》報道，昨日1名24歲韓國女子傷重不治，至今早8時許，另1名20歲韓國女子傷勢惡化，重傷離世。令慘劇的死亡人數增至156人。另外，151人受傷，其中111人康復出院，餘下40人仍然留院。
慘劇中，有26名死者是外國人，包括4名中國公民，另有2名中國公民受傷。其餘死者分別來自伊朗、俄羅斯等14個國家，南韓外交部將聯絡所屬國家駐韓使領館善後。
首爾市即日起至12月31日指定為龍山區哀悼期，取消所有慶典等活動。政府今日將召開中央災難對策本部會議，推進各種事故善後措施。
尹錫悅指示研人流管制做法
南韓警方坦承未料到會發生傷亡意外，事發當日在梨泰院僅部署137名警員，遠多過2017年至2019年的部署人力。警察廳警備局局長洪起鉉說，事發當天聚集在梨泰院人數跟往年相當或稍多，但人潮聚集速度是否快於以往，尚未獲證實。他又指，根據一線警員表示，警方未察覺人數驟增，對此表示遺憾。輿論指控是因當局人流管制鬆散，導致這場災難。南韓總統府說，總統尹錫悅已指示有關單位立即針對這類沒有主辦單位的活動，研擬一套人流管制做法。