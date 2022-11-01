梨泰院人踩人｜2女子重傷不治再添亡魂　死亡人數增至156人(更新)

南韓梨泰院周六發生的人踩人慘劇，再多2名南韓女子傷重不治，令遇難者增至156人，另外仍有151名傷者，其中29人重傷。截至昨日，罹難者身分已全數確認完畢，連同新增死亡個案，事件合共造成101名女性死亡，55名男性死亡。若果按年齡劃分，104名死者為20多歲。

梨泰院人踩人再添亡魂，24歲女子重傷不治，死亡人數增至155人。(AP)

《韓聯社》報道，昨日1名24歲韓國女子傷重不治，至今早8時許，另1名20歲韓國女子傷勢惡化，重傷離世。令慘劇的死亡人數增至156人。另外，151人受傷，其中111人康復出院，餘下40人仍然留院。

慘劇中，有26名死者是外國人，包括4名中國公民，另有2名中國公民受傷。其餘死者分別來自伊朗、俄羅斯等14個國家，南韓外交部將聯絡所屬國家駐韓使領館善後。

首爾市即日起至12月31日指定為龍山區哀悼期，取消所有慶典等活動。政府今日將召開中央災難對策本部會議，推進各種事故善後措施。



