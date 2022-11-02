梨泰院人踩人｜68名死者已出殯　尹錫悅震怒下令撤查警接求助不作為

南韓上周六晚發生的梨泰院人踩人慘劇造成156人死亡，逾150人受傷。截至昨晚，已有68名死者出殯，121人已出院。就警方被指事發前共接獲11個報警電話，但未有採取措施應對。據報總統尹錫悅得知後大怒，下令徹查。總理韓悳洙指，最重要是公眾管理，政府在這方面缺乏充分的制度支撑和系统性的努力。
南韓中央災難安全對策本部表示，截至昨晚，梨泰院人踩人事故的156名死者中，68人已出殯，157名傷者中，121人已出院。
死者中有26名外國人，總理韓悳洙表示，事故責任在於政府。外交部將以本國人待遇，為外籍死者提供治療費和喪葬費等補助。
韓悳洙：安全管理制度極需要改善
《韓聯社》稱，根據警方公開資料，梨泰院發生人踩人4小時前，警方共接到11宗報案，但無做切實應對，警方僅出動4次，將現場人群疏散，還有6次則以「現場已有警員出動」為由未採取任何措施。再引韓國社會輿論譁然。尹錫悅今早連續第3日到首爾廣場梨泰院事故遇難者悼念祭壇悼念死者，南韓龍山總統辦公室表示，尹錫悅昨天在國務會議上以訓斥的語氣表明要徹查真相，並嚴懲失職員警；警方亦正就接獲11宗報案電話的警員展開調查，若瀆職或編造虛假文件的違法情況屬實，將走司法程序嚴肅處理。
總理韓悳洙會見外國傳媒時表示，最重要是公眾管理，政府在這方面缺乏充分的制度支撑和系统性的努力。在沒有主辦方的群眾自發活動方面，安全管理制度顯然極需到改善。