梨泰院人踩人｜68名死者已出殯　尹錫悅震怒下令撤查警接求助不作為

南韓上周六晚發生的梨泰院人踩人慘劇造成156人死亡，逾150人受傷。截至昨晚，已有68名死者出殯，121人已出院。就警方被指事發前共接獲11個報警電話，但未有採取措施應對。據報總統尹錫悅得知後大怒，下令徹查。總理韓悳洙指，最重要是公眾管理，政府在這方面缺乏充分的制度支撑和系统性的努力。

南韓中央災難安全對策本部表示，截至昨晚，梨泰院人踩人事故的156名死者中，68人已出殯，157名傷者中，121人已出院。 死者中有26名外國人，總理韓悳洙表示，事故責任在於政府。外交部將以本國人待遇，為外籍死者提供治療費和喪葬費等補助。