梵蒂岡樞機團第二輪投票 暫未能選出新教宗(更新)

17:55更新 第二輪投票過後，西斯汀教堂煙囪於當地時間周四中午，再次冒出黑煙，即暫未選出新教宗。樞機團周四下午會再投票，預料至當地時間周四下午5時半後(本港時間周四深夜11時半後)會有結果。 來自全球70個國家及地區的133名天主教樞機主教，齊集梵蒂岡秘密會議，推選第267任教宗，接替上月離世的方濟各。 各樞機主教在當地周三(7日)下午進入西斯汀教堂。經過約4小時後，第一輪投票有結果，煙囪到周三晚上約9時(即本港時間周四凌晨約3時)冒出黑煙，意味未能選出新教宗。

首日會議只進行一次投票，之後每天最多可以進行4輪投票，以暗票形式進行，直到有候選人獲得三分之二多數票。各樞機主教會在周四(8日)早上返回西斯汀教堂，再次投票。

視乎投票結果煙囪冒出黑煙或白煙 教宗方濟各在上月離世，教廷按照慣例召集了全球 80 歲以下的樞機到梵蒂岡，今年合資格者共有135人，而當中兩人以健康理由缺席，因此有133位樞機出席投票，包括香港教區主教周守仁。選舉過程絕對保密，樞機除了要宣誓，亦會被收走手機等任何可作通訊的物件。視乎投票結果，工作人員會在焚燒選票期間添加化學物質，如果未有結果，由禮拜堂煙囪冒出的煙將為黑色，有結果的話則以白色示意。

今屆選舉的熱門人選，包括有華人血統、被稱為「亞洲方濟各」的菲律賓樞機塔格萊（Luis Antonio Tagle），以及梵蒂岡國務卿、意大利樞機帕羅林(Pietro Parolin)。