梵蒂岡首次投票　未能選出新教宗(有片)

來自全球70個國家及地區的133名天主教樞機主教，齊集梵蒂岡秘密會議，推選第267任教宗，接替上月離世的方濟各。各樞機主教在當地周三(7日)下午進入西斯汀教堂，經過約4小時後，煙囪到晚上約9時(即本港時間凌晨約3時)冒出黑煙，意味未能選出新教宗。

首日會議只會進行一次投票，之後每天最多可以進行4輪投票，以暗票形式進行，直到有候選人獲得三分之二多數票。各樞機主教會在周四(8日)早上返回西斯汀教堂，再次投票。