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國際
2025-05-08 09:43:00

梵蒂岡首次投票　未能選出新教宗(有片)

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梵蒂岡首次投票，未能選出新教宗。(x)

梵蒂岡首次投票，未能選出新教宗。(x)

來自全球70個國家及地區的133名天主教樞機主教，齊集梵蒂岡秘密會議，推選第267任教宗，接替上月離世的方濟各。各樞機主教在當地周三(7)下午進入西斯汀教堂，經過約4小時後，煙囪到晚上約9(即本港時間凌晨約3)冒出黑煙，意味未能選出新教宗。

首日會議只會進行一次投票，之後每天最多可以進行4輪投票，以暗票形式進行，直到有候選人獲得三分之二多數票。各樞機主教會在周四(8)早上返回西斯汀教堂，再次投票。

視乎投票結果煙囪冒出黑煙或白煙

教宗方濟各在上月離世，教廷按照慣例召集了全球 133 80 歲以下的樞機到梵蒂岡參與今次秘密會議並且投票。選舉過程絕對保密，樞機除了要宣誓，亦會被收走手機等任何可作通訊的物件。視乎投票結果，工作人員會在焚燒選票期間添加化學物質，如果未有結果，由禮拜堂煙囪冒出的煙將為黑色，有結果的話則以白色示意。

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