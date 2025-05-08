梵蒂岡首次投票　未能選出新教宗(有片)

來自全球70個國家及地區的133名天主教樞機主教，齊集梵蒂岡秘密會議，推選第267任教宗，接替上月離世的方濟各。各樞機主教在當地周三(7日)下午進入西斯汀教堂，經過約4小時後，煙囪到晚上約9時(即本港時間凌晨約3時)冒出黑煙，意味未能選出新教宗。
首日會議只會進行一次投票，之後每天最多可以進行4輪投票，以暗票形式進行，直到有候選人獲得三分之二多數票。各樞機主教會在周四(8日)早上返回西斯汀教堂，再次投票。
Black smoke emerged from the chimney over the Sistine Chapel at 21:00 on Wednesday evening, signalling that a first ballot has been held at the conclave and has concluded without the election of a Pope.https://t.co/hlmAJdskTO pic.twitter.com/AKxuUbDK2g— Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025
視乎投票結果煙囪冒出黑煙或白煙
教宗方濟各在上月離世，教廷按照慣例召集了全球 133 名 80 歲以下的樞機到梵蒂岡參與今次秘密會議並且投票。選舉過程絕對保密，樞機除了要宣誓，亦會被收走手機等任何可作通訊的物件。視乎投票結果，工作人員會在焚燒選票期間添加化學物質，如果未有結果，由禮拜堂煙囪冒出的煙將為黑色，有結果的話則以白色示意。