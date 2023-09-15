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2023-09-15 15:47:00

梵高名畫失竊3年以IKEA袋裝住歸還　荷蘭店及時抽水 (有片)

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值逾2500萬元梵高名畫失竊3年以IKEA袋裝住歸還，荷蘭店及時抽水。(IG)

值逾2500萬元梵高名畫失竊3年以IKEA袋裝住歸還，荷蘭店及時抽水。(IG)

2020330日是荷蘭知名畫家梵谷的167週年冥誕，然而他生前創作的名畫《春日田野》(Lentetuin，又名The Parsonage Garden at Nuenen in Spring)亦在這天被人從博物館中盜走。1年後，雖然搶劫案嫌犯落網，但畫作卻不知去向。直到周一(11) 這幅畫被匿名人士送回到藝術偵探Arthur Brand的家，有趣的是，這幅估價至少320萬美元(折合逾2,500萬港元)的名畫，是用全球連鎖家具店宜家傢俬(IKEA)的購物袋裝著歸還，荷蘭IKEA亦及時抽水促銷。

Arthur Brand展示已失竊3年的《春日田野》。(IG) 2020年，《春日田野》被人從Singer Laren博物館中盜走。(網上圖片)

綜合報道，Arthur Brand幾星期前一個男人聯繫他，表示可以歸還已失竊3年的《春日田野》，他就將自己位於阿姆斯特丹的地址給予對方，而神祕男子如約在11日按了他家的門鈴，一名男子拿著IKEA購物袋，袋裡裝著的正是被盜的名畫《春日田野》Arthur Brand為確保線人的匿名性是他的行事準則，拒絕透露男子身份。

荷蘭國家警察局藝術犯罪部門負責人經鑑定後證實該畫作為真品。畫作原主人荷蘭格羅寧根博物館(Groninger Museum)周二發聲明，指對於寶物被尋回「感到非常高興和寬慰」，雖然畫作有些細微損害，但整體狀況還算良好，目前正在阿姆斯特丹的梵谷博物館進行修復，尚未清楚何時能再度展出。

荷蘭IKEA發圖抽水促銷

消息傳出後，荷蘭IKEA的社交平台的編輯沒有放過這個行銷商機，馬上就在Instagram(IG)發文「我們一直都知道這是件藝術品」，宣傳自家購物袋，吸引了許多網民點讚和轉發。

荷蘭IKEA發圖抽水促銷。(IG)

荷蘭IKEA發圖抽水促銷。(IG)

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