梵高名畫失竊3年以IKEA袋裝住歸還　荷蘭店及時抽水 (有片)

2020年3月30日是荷蘭知名畫家梵谷的167週年冥誕，然而他生前創作的名畫《春日田野》(Lentetuin，又名The Parsonage Garden at Nuenen in Spring)亦在這天被人從博物館中盜走。1年後，雖然搶劫案嫌犯落網，但畫作卻不知去向。直到周一(11日) 這幅畫被匿名人士送回到藝術偵探Arthur Brand的家，有趣的是，這幅估價至少320萬美元(折合逾2,500萬港元)的名畫，是用全球連鎖家具店宜家傢俬(IKEA)的購物袋裝著歸還，荷蘭IKEA亦及時抽水促銷。

綜合報道，Arthur Brand幾星期前一個男人聯繫他，表示可以歸還已失竊3年的《春日田野》，他就將自己位於阿姆斯特丹的地址給予對方，而神祕男子如約在11日按了他家的門鈴，一名男子拿著IKEA購物袋，袋裡裝著的正是被盜的名畫《春日田野》。Arthur Brand為確保線人的匿名性是他的行事準則，拒絕透露男子身份。

荷蘭國家警察局藝術犯罪部門負責人經鑑定後證實該畫作為真品。畫作原主人荷蘭格羅寧根博物館(Groninger Museum)周二發聲明，指對於寶物被尋回「感到非常高興和寬慰」，雖然畫作有些細微損害，但整體狀況還算良好，目前正在阿姆斯特丹的梵谷博物館進行修復，尚未清楚何時能再度展出。