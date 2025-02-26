森巴舞綵排場館男女上演「活春宮」　揭有婦之夫包廂會情人(有片)

巴西一年一度的狂歡節快將舉行，里約熱內盧一間森巴學校日前在體育館為狂歡節進行綵排，吸引許多民眾到場觀看，詎料場邊竟然有一對情侶在包廂內公然進行「活春宮」，不少觀眾都目擊全程，為之側目。

綜合報道，事發於當地周一(24日)凌晨約1時半，里約熱內盧的森巴學校Unidos do Viradouro在體育館正為狂歡節進行綵排，但很快就有看台觀眾發現，場邊包廂內有異狀，一對男女到場不是為看森巴舞，而是在做愛。由於包廂沒有玻璃等物遮擋，可惟無遮無掩，這對情侶忘我的行徑全被他人一覽無遺，觀眾紛紛向二人發出噓聲，以表不滿。

據報有婦之夫中途 到 包廂會情人 有觀眾用超長對焦手機拍下這對情侶的離譜行為，相關影片火速在網上傳開，很多人都批評二人對在場人士毫不尊重。有報道指，事件中的男子與妻子及親友原安坐於下方觀眾席觀賞綵排，惟男子途中離開，與情人在包廂內親熱，由男子於校內很出名，很快就被人認出身分，至於女方身分仍然未知。里約熱內盧森巴舞學校獨立聯盟(Liesa)表示，他們已經注意到事件，正進行調查。

Casal é flagrado fazendo sexo em camarote da Marquês de Sapucaí durante ensaios técnicos na madrugada desta segunda-feira (23)



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