植入皮下避孕棒卻誤入肺動脈　22歲澳洲女須接受心臟手術移除異物

想要達到避孕的目的有許多方式，其中一種便是在女性體內植入避孕器。22歲澳洲女子威斯特韋 (Cloe Westerway) 卻因為避孕棒進入肺動脈，不得不接受心臟手術。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，澳洲一名22歲的年輕女子威斯特韋兩年前在一家女性健康診所植入避孕棒，原本是再簡單也不過的小手術，事情卻在不久後開始變得不對勁。

「突然出現在我的左心室中」

威斯特韋開始出現心悸、出汗過多和胃灼熱等等的症狀，當她回到診所，醫生在準備替她拿出避孕器時卻說，他們找不到它。威斯特韋用了1年多時間，在接受掃瞄檢查後才發現，避孕器已經刺入她的肺動脈。

威斯特韋告訴記者：「它穿過我的靜脈，穿過我的右心室，然後突然出現在我的左心室中。」