植入皮下避孕棒卻誤入肺動脈　22歲澳洲女須接受心臟手術移除異物

想要達到避孕的目的有許多方式，其中一種便是在女性體內植入避孕器。22歲澳洲女子威斯特韋 (Cloe Westerway) 卻因為避孕棒進入肺動脈，不得不接受心臟手術。
據《紐約郵報》（New York Post）報道，澳洲一名22歲的年輕女子威斯特韋兩年前在一家女性健康診所植入避孕棒，原本是再簡單也不過的小手術，事情卻在不久後開始變得不對勁。
「突然出現在我的左心室中」
威斯特韋開始出現心悸、出汗過多和胃灼熱等等的症狀，當她回到診所，醫生在準備替她拿出避孕器時卻說，他們找不到它。威斯特韋用了1年多時間，在接受掃瞄檢查後才發現，避孕器已經刺入她的肺動脈。
威斯特韋告訴記者：「它穿過我的靜脈，穿過我的右心室，然後突然出現在我的左心室中。」
避孕效力可長達三年
據悉，威斯特韋植入的是一種稱為Implanon的避孕棒，它是一根細小的塑膠棒，植入上臂皮下，藉由緩慢釋放孕酮激素來達到避孕效果，其效力可長達三年，一般情況來說，是非常有效可靠的避孕方式。
報道指出，威斯特韋的案例相當罕見，她現在必須得接受心臟手術來移除避孕棒，但接收醫治的維多利亞心臟醫院表示，他們以前從未進行過這種手術，甚至連手術的範圍都不清楚。
威斯特韋的手術時間預計約5小時，結束後威斯特韋將在加護病房待3天。而就算一切順利，她也得再花上數個月的時間讓身體康復，這恐怕也是她當初始料未及的。
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