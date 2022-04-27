植物多到似鼻毛炸開 英不見天日「叢林屋」惹民憤 以為荒廢點知有人住(多圖)

移民英國的話，不少人會幻想在自家小花園種些花花草草，聽落好chil，不過如果疏於打理，小心花園會變成咁。當地一間屋近期成為網上熱話，皆因其花園的植物多到遮蓋了整間屋，不單使屋子不見天日，最慘是那些植物似足鼻毛從鼻孔中炸開般，有礙觀瞻之餘，更蔓延至隔離屋，令鄰居花園圍牆受損。別以為這間「叢林屋」荒廢多時，其實裡面有人住，但其行蹤神秘，連市政府都聯絡不到他。

英國屋仔如「叢林」廢屋 汽車變松鼠巢穴

該間綠油油的「叢林屋」位於肯特郡城鎮拉姆斯蓋特(Ramsgate)，從前門看，屋子完全被植物淹沒，根本完全看不到屋，只見停泊在花園內一輛van仔的車尾，該車據報已成為松鼠的巢穴。一些攀藤植物已蔓延鄰居的煙囪、窗戶及大門，甚至開始「侵入」磚牆。一名40歲鄰居稱，「我住在區內12年了，它(該屋)一直都是這樣」，「以前門前還可見到一條小徑，但如今小徑都消失了(被植物遮蓋)」。

鄰居︰屋內透出光線 卻鮮見屋主

有鄰居說曾見郵差來派信，卻不知該把信件放在何處——是的，該屋其實並非空屋或荒廢屋，而是仍有人住。據報該屋住有一名男子，平日與鄰居不相往來，鄰居們說，「我有時見到他，就打個招呼……他從屋的後門進出。他非常友善，但有點孤僻就是」、「有時你見到屋內透出一點光，但看不到人……幾年前他有應剛搬來的鄰居要求，稍為修剪了一點植物，但之後就一直這樣」。

英國「叢林屋」屋主朋友︰他愛怎住就怎住！

屋主的朋友則為他說話，強調他是個好人，平日愛做善事，待人有禮，儀容整潔，衣著亦得體，「他住在那裡有些日子了，是有點孤僻，他向來如此」。朋友並說︰「那是他的物業，他愛怎樣便怎樣」，但街坊認為本應是這樣，但問題是現在「叢林屋」已開始影響到其他人，有鄰居甚至認為該屋不安全、植物開始阻街，平日要繞路行。市政府雖然介入，但多番聯絡亦找不到屋主，準備稍後派員到場檢查，再決定是否採取法律行動。

市政府介入 「叢林屋」忽然變清爽

不過，該屋成為熱話後，屋主終於覺醒。日前該屋被發現修剪了大量植物，清爽了不少，大門、紅磚牆、van仔、另外兩輛車、一艘小艇以及花槽等，終於重見天日。

