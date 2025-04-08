椰青無放雪櫃丹麥男喝下變壞椰子水 僅一啖染真菌死亡

丹麥一宗食物中毒死亡個案最近再在網上流傳，清甜解渴的椰青水竟成奪命兇手。報道指，一名男子將一個月前購買的椰青一直放在廚房枱面上，並沒有將其放入雪櫃。結果拿來喝時，雖然只喝了一啖椰青水察覺異味並立即棄掉，但他仍感染了真菌，送院26小時後死亡。

該宗個案於2021年首次出現在醫學期刊，69歲死者用飲管喝下了少量椰青水，發現有腐爛的味道，繼而切開椰青查看，發現裡面粘糊糊的，向妻子說看來像壞了，便將之掉入垃圾桶，料不到會因一啖椰子水送命。他在3小時後出現冒汗、噁心和嘔吐症狀，救護車抵達其家裡時，他已神智不清、站不穩，皮膚也發青和濕淋淋。磁力共振掃描顯示他出現腦腫脹，但醫生搞不清為何引起此情況。該男子留醫深切治療部26小時後宣布腦死亡，家屬同意下關掉呼吸器。