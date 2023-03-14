楊紫瓊成首位亞洲奧斯卡影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎

年度影壇盛事《第95屆奧斯卡頒獎典禮》於香港時間昨早舉行，60歲的楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once，下稱《奇》)成為史上首位亞裔奧斯卡影后。在《奇》中飾演母親的楊紫瓊，領獎時多謝每一位母親，包括自己媽媽，「因為所有母親都是超級英雄」，她更特別談到香港，讓她展開演藝之路。獲11項提名的《奇》，橫掃今屆奧斯卡7項大獎，包括最佳電影、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本及剪接獎，成大贏家。 《奇異女俠玩救宇宙》奪奧斯卡7獎 最佳電影│ 最佳導演：關家永及Daniel Scheinert│最佳女主角：楊紫瓊│最佳男配角：關繼威│最佳女配角：珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)│最佳原創劇本│最佳剪輯 劇情簡介：講述楊紫瓊飾演的華裔中年婦「王秀蓮」，移民美國多年，突然得到穿越多重宇宙的能力，並被告知必須運用這能力拯救世界，過程中她不但解決了纏擾多年的家庭問題，亦領悟到面對人生的態度。

在香港開展演藝生涯的馬來西亞華裔女星楊紫瓊，早前已憑《奇》片「王秀蓮」一角，已拿下金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出、國家評論協會最佳女主角等榮譽，今次終摘下從影以來首個小金人，並創造歷史，成為奧斯卡首位亞裔影后。 楊紫瓊與《TÁR》的姬蒂白蘭芝同樣為今屆最佳女主角大熱，而最終由楊紫瓊獲獎。她上台領獎時情緒激動，表示想把榮耀歸於自己的母親以及每一位媽媽，並提到她84歲的母親正在馬來西亞和親友一起看轉播，已經等不及想把小金人帶回家與她分享。同時，她亦感謝開啟其演藝事業的香港夥伴，「謝謝讓我站在你們的肩膀上，讓我今天能站在這裡。」最後，她多謝主辦單位美國電影藝術與科學學院，高呼：「此時正創造歷史！」 楊紫瓊的母親譚慧珍(Janet Yeoh)，與一眾親友在吉隆坡一個私人派對，直擊頒獎禮直播，聽到女兒獲獎，楊母興奮得含淚振臂高呼，並說知道女兒一定會贏的，讚楊紫瓊是一個很勤勞的人。 大馬選美出身 來港打出名堂 楊紫瓊在八十年代曾接拍多部港產片飾演打女角色而打響名堂，之後參演的《臥虎藏龍》、《霍元甲》和《藝伎回憶錄》等大片，展現她能文能武的一面。出身於富裕家庭的楊紫瓊，小時候主要學習芭蕾舞曾赴英進修，後來在母親鼓勵下參加選美，1983年獲選「馬來西亞小姐」，代表當地出戰世界小姐。八十年代，她開始到香港發展，84年接拍首部電影《貓頭鷹與小飛象》，翌年在警匪片《皇家師姐》開始打女之路，不但叫好叫座，也開拓了本港以女性為中心的動作片潮流；24歲的楊紫瓊憑《皇家師姐》於1986年獲得第5屆香港電影金像獎最佳新人提名，其後於97年憑《宋家皇朝》再獲最佳女配角提名，至2000年憑《臥虎藏龍》飾俞秀蓮獲提名最佳女主角，84年至今接拍近50部電影。



從難民營到奧斯卡：這是美國夢 《奇》片共奪得7項大獎，除影后楊紫瓊外，奪得最佳男配角獎的關繼威亦與香港有淵源。現年51歲的關繼威首度提名並獲得奧斯卡獎項，成為繼1985年後，第二位獲奧斯卡最佳男配角的華裔男星；他同時憑在《奇》片橫掃金球獎以及演員工會獎等多個頒獎禮共63個獎項。大會宣布關繼威奪獎時，全場起立拍掌，他在台下非常激動，上台前與楊紫瓊擁抱，上台就高呼，「我媽媽今年84歲，在家睇電視，媽，這是奧斯卡獎。」他指自己難民出身，沒想到今天站在奧斯卡頒獎台領獎，籲大家保持夢想：「這是美國夢！」他又對著鏡頭說：「媽，多謝你的犧牲，多謝弟弟的叮囑，還有我妻子，這20年不斷跟我說，終有一日我會站在頒獎台。」 關繼威生於越南，父親來自中國內地、母親是香港人，曾居於香港越南難民營，後來移民美國。童星出身的他，1984年憑史提芬史匹堡執導的《魔域奇兵》走紅，除演員外，他亦是動作指導、副導及助導，2001年曾接拍港片《無限復活》。

