楊紫瓊成首位亞洲奧斯卡影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎

年度影壇盛事《第95屆奧斯卡頒獎典禮》於香港時間昨早舉行,60歲的楊紫瓊憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once,下稱《奇》)成為史上首位亞裔奧斯卡影后。在《奇》中飾演母親的楊紫瓊,領獎時多謝每一位母親,包括自己媽媽,「因為所有母親都是超級英雄」,她更特別談到香港,讓她展開演藝之路。獲11項提名的《奇》,橫掃今屆奧斯卡7項大獎,包括最佳電影、導演、女主角、男配角、女配角、原創劇本及剪接獎,成大贏家。

《奇異女俠玩救宇宙》奪奧斯卡7獎

最佳電影│ 最佳導演:關家永及Daniel Scheinert│最佳女主角:楊紫瓊│最佳男配角:關繼威│最佳女配角:珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)│最佳原創劇本│最佳剪輯

劇情簡介:講述楊紫瓊飾演的華裔中年婦「王秀蓮」,移民美國多年,突然得到穿越多重宇宙的能力,並被告知必須運用這能力拯救世界,過程中她不但解決了纏擾多年的家庭問題,亦領悟到面對人生的態度。