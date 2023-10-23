業主惡夢｜單位租給年輕美女變垃圾屋 開門驚見滿地食物包裝膠樽 惡臭兼生蛆蟲

遇上極品租客是業主的惡夢。泰國一名業主將環境清幽的單位租給一位年輕貌美女子，據悉她是一名演員，豈料對方外表光鮮，私下竟超邋遢。在她拖欠租金，又遲遲不肯交還單位和「失蹤」後，業主開鎖入屋收樓，結果超崩潰；甫開門便迎來堆滿垃圾的客廳，傳出腐壞的惡臭味，無數的膠樽，還有未清理的食物包裝、未食完杯麵和杯裝飲品，甚至生出蛆蟲。廚房和睡房更是慘不忍睹，床褥損爛，床單污糟到發黑。這名美女租客「破壞力」驚人。

業主惡夢｜一直無交租 清潔姐姐也受不了差點嘔吐

業主Artter Ratcha上載收樓「驚嚇」片段到社交網，他稱那名女租客從未付房租，有時會帶男友回家。起初他也不追究，直至七、八個月後，收到管理公司信件，指該租客違規養貓，其他住客也投訴貓尿和貓屎味臭氣沖天。管理公司警告若不將貓帶走，會罰款5,000泰銖(約1,071港元)，之後每天罰款1,000泰銖(約214港元)。Ratcha遂通知那名女住客在日內將貓帶走，他亦決定不再繼續租單位給對方，要求她在兩天內搬走。之後對方在限期到來時，稱未執好東西，又稱浴室有問題要修好才交還單位，最後更玩失蹤。Ratcha發下最後通牒，若她不現身也會收樓。

從Ratcha上載的片段可見，垃圾堆如山，僅僅可推開大門，根本看不見地面，污糟的衣服、食物包裝、膠樽和其他雜物堆到滿屋滿地。睡房、廚房也是一堆垃圾山。他花錢請了數名清潔女工清除垃圾，她們要戴口罩、膠手套和穿短水鞋，面對一屋垃圾起初也似乎手束無策。Ratcha說，其中一名清潔姐姐甚至差點嘔吐。她們最後清理了十幾袋垃圾出來，才可逐漸看見地面。他又指，那名女租客沒有交水、電費，導致食水中斷。他忠告大家要小心選租客。