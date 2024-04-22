極危險！4.6萬航班受「干擾攻擊」多涉飛東歐 俄疑為黑手 何謂干擾攻擊？

俄羅斯與西方的角力，已蔓延至民航客機上？英媒引述航空業消息人士稱，俄羅斯被懷疑對4.6萬架航班發動「極危險」(extremely dangerous)的電子干擾攻擊，集中發生在波羅的海地區，不少是飛往東歐國家，當中包括數千班英國航班。報道指，有關飛機似乎遭受GPS干擾和欺騙攻擊(spoofing attack)，可能導致無線通訊系統受干擾，而機師亦可能被虛假的訊號欺騙，令他們誤以為飛機所在位置，與實際位置不同。 干擾攻擊｜英國防大臣專機曾受干擾 報道指，歐洲航空安全局早於1月曾警告，指留意到涉及干擾和欺騙的「襲擊」大增，但未透露幕後主使者是誰。有業內專家近日聲稱，俄羅斯總統普京的部隊，是這些襲擊的幕後主謀。報道又提到，較早時英國國防大臣夏博思乘坐的皇家空軍達索900LX公務機，從波蘭返英途中，在距俄羅斯飛地加里寧格勒(Kaliningrad)100公里內上空遭受電子干擾，指事件似乎呼應專家對俄羅斯的指控。

干擾攻擊｜衛星導航干擾攻擊增至每周350宗 有研究人員聲稱，上個月懷疑是俄羅斯發起的衛星導航(satnav)攻擊，數量平均達每周逾350宗，較去年每周不足50宗大幅飆升。報道指，波羅的海地區、黑海和東地中海為客機受干擾的「熱點」。據報從去年8月至今年3月，波羅的海地區錄得4.6萬次衛星導航問題，當中2,309次涉及瑞安航空(Ryanair)航班、1,368次涉及Wizz Air航班、82次涉及英航航班、4次涉及易捷(EasyJet)航班。至於沒有航班飛越波羅的海地區的維珍大西洋航空(Virgin Atlantic)，是唯一一間未受到電子攻擊影響的英國大型航空公司。其中瑞安航空表示，公司已經制定程序來「減輕GPS問題的影響」，強調一旦有任何定位系統，如GPS，無法運作，機組人員會切換到替代系統。

專家指出，有比例不少的飛機報告出現「低導航準確性」情況，這似乎與已知和懷疑的干擾區域相吻合。智庫皇家聯合研究所(RUSI)的戰爭專家沃特林(Jack Watling)聲稱，俄羅斯長久以來把GPS干擾作為一種騷擾工具，並且使用範圍更已跨越北約邊界，「只要有俄羅斯的大型駐軍存在，你就會看到GPS被阻斷，卡里寧格勒就是其中之一」。

甚麼是干擾攻擊？ 干擾攻擊(jamming attacks)涉及惡意干擾無線通訊系統，如WiFi、藍牙和GPS等，以干擾網絡令其無法通訊，通常涉及向網絡發射強訊號，從而干擾其正常運作。干擾攻擊主要有三種類型，一是恆定干擾(constant jamming)，指透過在相同頻段發射穩定的干擾信號，可令WiFi系統等通訊中斷。