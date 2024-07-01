極右勝法國國會選舉首輪投票 國民聯盟得票33% 民眾上街抗議

法國執政黨上月在歐洲議會選舉失利後，總統馬克龍宣布提早國民議會大選；內政部周一公布首輪投票結果，極右政黨破天荒在國會選舉中首輪報捷，馬琳勒龐(Marine Le Pen)領導的「國民聯盟」如預測獲33%得票，馬克龍領導的中間派僅獲20%，排第3位；左翼聯盟的「新人民陣線」得票28%，排第2位。反移民、疑歐派的馬琳勒龐能否組成新政府，須看下星期日舉決定性的次輪投票，也要看左、中派能否團結阻止法國歷中性地由極右政黨掌政府。
馬琳勒龐：馬克龍陣營已全軍覆沒
國民聯盟議員敦促中間偏右的「共和黨」在選區退選，集中票源給國民聯盟候選人，共和黨於首輪得票少於7%。馬琳勒龐向支持者說，馬克龍陣營已全軍覆沒(Macronist bloc has been all but wiped out)。國民聯盟28歲主席巴爾代拉(Jordan Bardella)稱，若法國人投票給他們，他準備好當所有法國人的總理。馬琳勒龐和巴爾代拉期望在國會577席中，取得絕大多數289席；若未能取得絕大多數，法國將出現懸峙國會，將無法推行其移民和減稅等政策。
左翼聯盟「新人民陣線」：盡力阻極右上台
馬克龍發表聲明，呼籲各陣營第二輪投票組成廣泛的民主聯盟，合力抗衡極右勢力。新人民陣線首輪得票排第2位，大批支持者在巴黎共和廣場舉行反對極右國民聯盟集會，對極右陣營首輪獲勝感震驚。陣營中的「不屈的法蘭西」黨，其黨魁梅朗雄表明，黨內無勝算的候選人會在次輪投票中退選，強調不會容許極右勢力獲勝。有分析認為，馬克龍無必要提早大選，他今次豪賭威脅法國政治秩序。今次選舉結果並不會影響馬克龍完成其任期。在法國，國會大選與總統大選分開舉行。