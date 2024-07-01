極右勝法國國會選舉首輪投票 國民聯盟得票33% 民眾上街抗議

法國執政黨上月在歐洲議會選舉失利後，總統馬克龍宣布提早國民議會大選；內政部周一公布首輪投票結果，極右政黨破天荒在國會選舉中首輪報捷，馬琳勒龐(Marine Le Pen)領導的「國民聯盟」如預測獲33%得票，馬克龍領導的中間派僅獲20%，排第3位；左翼聯盟的「新人民陣線」得票28%，排第2位。反移民、疑歐派的馬琳勒龐能否組成新政府，須看下星期日舉決定性的次輪投票，也要看左、中派能否團結阻止法國歷中性地由極右政黨掌政府。 馬琳勒龐：馬克龍陣營已全軍覆沒

國民聯盟議員敦促中間偏右的「共和黨」在選區退選，集中票源給國民聯盟候選人，共和黨於首輪得票少於7%。馬琳勒龐向支持者說，馬克龍陣營已全軍覆沒(Macronist bloc has been all but wiped out)。國民聯盟28歲主席巴爾代拉(Jordan Bardella)稱，若法國人投票給他們，他準備好當所有法國人的總理。馬琳勒龐和巴爾代拉期望在國會577席中，取得絕大多數289席；若未能取得絕大多數，法國將出現懸峙國會，將無法推行其移民和減稅等政策。