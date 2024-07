極右勝法國國會選舉首輪投票 國民聯盟得票33% 民眾上街抗議

國民聯盟議員敦促中間偏右的「共和黨」在選區退選,集中票源給國民聯盟候選人,共和黨於首輪得票少於7%。馬琳勒龐向支持者說,馬克龍陣營已全軍覆沒(Macronist bloc has been all but wiped out)。國民聯盟28歲主席巴爾代拉(Jordan Bardella)稱,若法國人投票給他們,他準備好當所有法國人的總理。馬琳勒龐和巴爾代拉期望在國會577席中,取得絕大多數289席;若未能取得絕大多數,法國將出現懸峙國會,將無法推行其移民和減稅等政策。