極右組織動員侵粉反抗 華盛頓「圍城」防騷亂

今屆美國大選選情緊湊，焦點固然是誰入主白宮，但鑑於美國在2021年1月曾爆出震驚國際的國會山莊騷亂，故外界同樣關注一旦特朗普落敗，騷亂會否重演。首都華盛頓以及逾20州嚴陣以待，其中6個州已部署國民警衛軍防範選舉暴力，3,300警力部署華盛頓各地。有極右組織聲言特朗普一旦敗選，會「站出來反抗」。
《紐約時報》報道，有支持特朗普的極右組織在即時通訊軟件Telegram動員「侵粉」去當選舉監察員，為挑戰民主黨地區的選票爭議作準備，並揚言一旦特朗普敗選，「要站出來反抗」。有警方前情報分析員認為這是選舉暴力警號，不能掉以輕心。首都華盛頓如白宮、華盛頓紀念碑、國會山莊、副總統賀錦麗官邸等主要建築已加裝2.5米高圍欄，市內3,300警力將分兩更各12小時在市內加強巡邏。市長鮑澤表示：「由上周提前投票、大選日至(明年1月)就職禮，我們團隊的重點是如何為居民和遊客確保華盛頓特區安全。」
國防部稱，6個州已動員約60名國民警衛軍，另外17個州下令約600名國民警衛軍待命，形容這是選舉「慣常」做法。動員的國民警衛軍成員主要是網絡專家及民防支援小組，將與地方執法人員合作在選舉前後協助維持治安。
選舉辦公室裝防彈玻璃 票站設緊急掣
全國各地數百個選舉辦公室已安裝防彈玻璃、鋼板門和監控設備，並派無人機監察選舉相關地點，部分地方更準備防護衣和解毒劑，以防有人用有毒粉末施襲。多個搖擺州亦加強保安，內華達州最大城市拉斯維加斯，在上屆大選後曾爆示威，今屆點票中心外加裝圍欄，部分縣在票站設置緊急按鈕，讓職員快速報警求救。
嶵選民︰今屆大選「充滿憤怒情緒」
亞利桑那州鳳凰城有點票中心在上屆大選被指涉舞弊，有選舉官員受威脅，今屆亦加裝圍欄。因擔心騷亂，該州多間以往用作票站的學校和教堂，今屆不開放。該州警長史金鈉(Russ Skinner)稱其部門將「高度戒備」，「我們準備了大量資源、大量人手及器材」，直言因社會「兩極化」加劇，執法部門在選舉過後亦不會鬆懈，「對任何犯罪活動零容忍」。在另一關鍵搖擺州威斯康辛州多爾縣(Door County)，退休女選民希爾薩韋克慨嘆今次大選「充滿憤怒情緒」，兩派選民攻擊性都很強，難以心平靜氣討論。馬里蘭大學國際和安全研究中心研究員拉姆齊(Clay Ramsay)擔憂，無論誰勝出，均會出現一定程度的政治和社會震盪。