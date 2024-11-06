極右組織動員侵粉反抗 華盛頓「圍城」防騷亂

今屆美國大選選情緊湊，焦點固然是誰入主白宮，但鑑於美國在2021年1月曾爆出震驚國際的國會山莊騷亂，故外界同樣關注一旦特朗普落敗，騷亂會否重演。首都華盛頓以及逾20州嚴陣以待，其中6個州已部署國民警衛軍防範選舉暴力，3,300警力部署華盛頓各地。有極右組織聲言特朗普一旦敗選，會「站出來反抗」。

《紐約時報》報道，有支持特朗普的極右組織在即時通訊軟件Telegram動員「侵粉」去當選舉監察員，為挑戰民主黨地區的選票爭議作準備，並揚言一旦特朗普敗選，「要站出來反抗」。有警方前情報分析員認為這是選舉暴力警號，不能掉以輕心。首都華盛頓如白宮、華盛頓紀念碑、國會山莊、副總統賀錦麗官邸等主要建築已加裝2.5米高圍欄，市內3,300警力將分兩更各12小時在市內加強巡邏。市長鮑澤表示：「由上周提前投票、大選日至(明年1月)就職禮，我們團隊的重點是如何為居民和遊客確保華盛頓特區安全。」