極右組織動員侵粉「反抗」華盛頓加裝圍欄防騷亂｜美國大選2024

今屆美國大選選情緊湊，鑑於2021年1月國會山莊騷亂，外界憂慮特朗普一旦落敗，其支持者或不接受選舉結果而作亂。首都華盛頓以及20多州嚴陣以待，其中6個州已部署國民警衛軍防範選舉暴力。美媒報道，有極右組織聲言特朗普一旦敗選，「會站出來反抗」。

《紐約時報》報道，有支持特朗普的極右組織在即時通訊軟件Telegram動員「侵粉」去當選舉監察員，為挑戰民主黨地區的選票爭議做好準備；並揚言一旦特朗普落敗，「要站出來反抗」。警方前情報分析員指，這些都是選舉暴力的警號，不能掉以輕心。