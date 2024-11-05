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國際
2024-11-05 19:09:43

極右組織動員侵粉「反抗」華盛頓加裝圍欄防騷亂｜美國大選2024

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首都華盛頓選前加強保安，白宮外的賓夕法尼亞大道已安裝高高的圍欄。(路透社)

首都華盛頓選前加強保安，白宮外的賓夕法尼亞大道已安裝高高的圍欄。(路透社)

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今屆美國大選選情緊湊，鑑於20211月國會山莊騷亂，外界憂慮特朗普一旦落敗，其支持者或不接受選舉結果而作亂。首都華盛頓以及20多州嚴陣以待，其中6個州已部署國民警衛軍防範選舉暴力。美媒報道，有極右組織聲言特朗普一旦敗選，「會站出來反抗」。

《紐約時報》報道，有支持特朗普的極右組織在即時通訊軟件Telegram動員「侵粉」去當選舉監察員，為挑戰民主黨地區的選票爭議做好準備；並揚言一旦特朗普落敗，「要站出來反抗」。警方前情報分析員指，這些都是選舉暴力的警號，不能掉以輕心。

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3300警力部署華盛頓各地

美國多地選前加強保安，首都華盛頓如白宮、華盛頓紀念碑、國會山莊、副總統賀錦麗官邸等主要建築加裝2.5米高圍欄，警方也部署3,300警力在市內各處加強巡邏。市長鮑澤表示：「由上周提前投票、大選日至(明年1)就職典禮，我們團隊的重點就是，如何為居民和遊客確保華盛頓特區的安全。」

6州出動國民警衛軍

國防部稱，6個州已動員約60名國民警衛軍，另外17個州下令約600名國民警衛軍待命，形容這是選舉「慣常」做法。報道指，動員的國民警衛隊成員主要是網絡專家及民防支援小組，將與地方執法人員合作，在選舉前後協助維持治安。

白宮附近的街道加裝圍欄。(美聯社) 白宮附近的街道加裝圍欄。(美聯社) 工人近日在白宮附近的街道加裝圍欄。(路透社) 工人近日在白宮附近的街道加裝圍欄。(路透社)

選舉辦公室裝防彈玻璃

另外，全國各地數百個選舉辦公室已安裝防彈玻璃、鋼板門和監控設備，並派出無人機監察選舉相關地點，部分地方更準備了防護衣和解毒劑，以防有人用有毒粉末施襲。

票站設緊急按掣

多個搖擺州亦已加強保安，如內華達州最大城市拉斯維加斯，在上屆大選後曾爆發示威，今屆點票中心外加裝圍欄，部分縣在票站設置緊急按掣，讓職員可即時報警求救。亞利桑那州鳳凰城一個點票中心在上屆大選被指涉舞弊，有選舉官員受威脅，今屆亦加裝圍欄。因擔心騷亂，該州多所以往用作票站的學校和教堂，今屆不開放。

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