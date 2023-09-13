極度危險｜美國殺人犯逃獄12日　母親：他自小接受求生訓練

美國賓夕法尼亞州切斯特郡監獄(Chester County Prison)因謀殺而被判終身監禁的巴西籍男子Danelo Cavalcante上周四(7日)攀牆越獄至今已經逃亡12日，他的母親首次受訪表示，Danelo過往的生活經歷，練成了他獨自生活並克服困難的能力，就如他一生中大部分時間一樣。

《紐約時報》(New York Times)報道，Danelo的母親Iracema Cavalcante在巴西農村的家中首次受訪，她指，雖然兒子在2021年於賓夕法尼亞州殺死他的前女友Deborah Brandao，並於2017年在巴西殺害一名男子，但她堅稱，兒子即使帶著武器，也不會對任何人構成威脅，更指兒子只是為了生存而戰鬥，就像他一生中大部分時間一樣。