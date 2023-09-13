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2023-09-13 15:48:00

極度危險｜美國殺人犯逃獄12日　母親：他自小接受求生訓練

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美國殺人犯逃獄12日，母親：他自小已受求生訓練。(網上圖片)

美國殺人犯逃獄12日，母親：他自小已受求生訓練。(網上圖片)

美國賓夕法尼亞州切斯特郡監獄(Chester County Prison)因謀殺而被判終身監禁的巴西籍男子Danelo Cavalcante上周四(7)攀牆越獄至今已經逃亡12日，他的母親首次受訪表示，Danelo過往的生活經歷，練成了他獨自生活並克服困難的能力，就如他一生中大部分時間一樣。

《紐約時報(New York Times)報道，Danelo的母親Iracema Cavalcante在巴西農村的家中首次受訪，她指，雖然兒子在2021年於賓夕法尼亞州殺死他的前女友Deborah Brandao，並於2017年在巴西殺害一名男子，但她堅稱，兒子即使帶著武器，也不會對任何人構成威脅，更指兒子只是為了生存而戰鬥，就像他一生中大部分時間一樣。

Danelo Cavalcante上周四(7日)攀牆越獄至今已經逃亡12日。(網上圖片) Danelo Cavalcante在2021年於賓夕法尼亞州殺死他的前女友Deborah Brandao。(網上圖片)

殺人犯母親：他的訓練就是源於受苦

Iracema又說，他兒子的訓練就是源於受苦，他會餓著肚子睡覺，他從未上過學，5歲就開始工作，先是擦鞋，然後在市場上賣菜，7歲就在別人的農場幹活。她說：「我們很窮、很謙虛。但我們是工人。我們所擁有的，是我們努力爭取來的。」

賓夕法尼亞州當局與民間合共懸紅2萬美元(15.6萬港元)，呼籲民眾提供線索。警方早前表示，希望能對Danelo施壓，他會犯錯，他會越來越絕望，他一定會暴露行蹤。不過，Danelo至今12日似乎尚未犯錯，據報他會不斷變裝，並從當地居民車庫偷走一支步槍。

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