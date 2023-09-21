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國際
2023-09-21 13:03:00

極端手段｜南韓國家公園貼墮崖死者遺體照　嚇退登山客

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南韓國家公園貼墮崖死者遺體照，嚇退登山客。(X)

南韓國家公園貼墮崖死者遺體照，嚇退登山客。(X)

各地政府都會在一些危險的地點佇立危險警告牌，以警愓前往人士，南韓雪嶽山國立公園就用一種特殊的方法，警告民眾切勿從某段危險山徑入口登山，然而告示牌竟然貼出失足墮崖的死者遺體照，更未有「打格」處理，警示意味濃厚，卻引發爭議。

綜合報道，雪嶽山國立公園事務所為了管制土王城瀑布鄰近的登山通道佇立「禁止進入」警告牌，上面紅色標示位置寫有「等等！即使這樣，您仍執意往前行嗎？」再以黑色字體表示，「目前該路段禁止進入，每年不斷發生各種事故，是一個非常危險的地方」、「以生命作為擔保的登山，只會為你自己的家人招致不幸」，再貼出失足墮崖的死者遺體照，一人倒臥在泥巴路、另一人則倒臥在石頭上，手腳等四肢呈現骨折狀，遺體流出大片鮮血。最後，以紅色字體寫道「請利用正規的探訪道路」

警告牌貼上死者遺體照，一人倒臥在泥巴路、另一人則倒臥在石頭上，手腳等四肢呈現骨折狀，遺體流出大片鮮血。(X)

警告牌貼上死者遺體照，一人倒臥在泥巴路、另一人則倒臥在石頭上，手腳等四肢呈現骨折狀，遺體流出大片鮮血。(X)

投訴人：有否徵求死者家屬同意？

報道指，一般登山客大多不會利用該路段，會行經該路段的人，大多是獲得國立公園批准入山的攀岩客，平常該地盛行攀岩、至於冬季則盛行冰攀，然而因為地勢險峻，才會造成許多人失足墜落慘死。相關警告牌隨即惹來投訴，有投訴者質疑，當局有否徵求死者家屬的同意張貼相片，認為不尊重死者，亦有人指，雖然該地段確實很危險，但用這種照片警告，似乎有點過火。

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